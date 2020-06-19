Mersin Büyükşehir Belediyesi, atık lastiklerle Mut’u süsledi

– Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Mut ilçesinde atık araba lastiklerini rengarenk boyayıp saksı ve kuğulara dönüştürerek refüjlere yerleştirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezindeki 34. Caddede kısa süre önce başlayan grafiti çalışmaları sahilde de devam etti. Adnan Menderes Bulvarı sahil şeridindeki Özgecan Aslan Barış Meydanı yanında atıl halde duran eski Cep Sinemasının duvarları, Özgecan Aslan, kadın, çocuk, özgürlük, barış ve korona virüs temalı resimlerle renklendi. Güven Bozkurt, Orhan Karakaplan ve İbrahim Tokaslan’dan oluşan üç sanatçının günler süren çalışmasıyla sahildeki grilik yerini çeşit çeşit renge bıraktı.



Mut’ta da 350 lastik dönüştürülerek, refüjleri süsledi

Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinin yanı sıra merkeze 180 kilometre uzaklıktaki Mut ilçesinin refüjlerini de renklendirdi. Mut’ta “Her Güzel Şeyin Bir Başlangıcı Var” sloganıyla refüjlere bitki eken Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, ilçedeki araçların atık lastiklerini temin ederek, kendi atölyesinde sanata dönüştürüyor. Lastikleri boyayıp rengarenk saksılara ve kuğulara dönüştüren ekipler, kısa süre içerisinde 350 araç lastiğini kentin refüjlerine yerleştirdi. İçerisine bitkiler ekilen saksılar çiçekleri koruma görevi görürken, aynı zamanda vatandaşlara da görsel bir şölen sunuyor.



“İşe yaramayan, eski lastikleri toplayıp, dönüştürdük”

Büyükşehir Belediyesi Mut Şube Müdürlüğü personellerinden Ahmet Cumali Kasap, ilçedeki atık lastikleri kendi imkanlarıyla sanata dönüştürdüklerini belirterek, “İşe yaramayan, eski lastikleri toplayıp, dönüştürdük. Çeşitli figürler meydana getirdik. İnsanların yoğun geçiş alanı olan refüjlerde içlerine güller ektik. Bunu aynı zamanda güllerin çiğnenmemesi için de yaptık. Lastikleri ilçemizdeki lastikçi arkadaşlardan temin ediyoruz. Onlar da sağ olsunlar, Mut için büyük bir katkı sağlıyor” dedi.

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