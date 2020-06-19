Gültak’tan Mersinlilere çağrı: “Hafta sonu çocuklarımızın olsun”

– Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, yarın yapılacak Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ile gelecek hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek öğrenciler için İçişleri Bakanlığınca uygulanacak sınırlı sokağa çıkma yasağına uyulması çağrısı yaptı.

Mersinlilere çağrıda bulunan Başkan Gültak, “Sevgili Mersinliler; Bilim Kurulunun tavsiyesi ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı üzerine 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak Liselere Geçiş Sınavı ile 27 Haziran Cumartesi ve 28 Haziran Pazar günü yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı sırasında, belirlenen saatlerde uygulanacak olan sınırlı sokağa çıkma kısıtlamasına elimizden geldiğince lütfen uyalım. Gelecekleri için aylardır LGS ve YKS’ye hazırlanan sevgili çocuklarımızın daha sağlıklı, daha sessiz ve sakin bir ortamda sınava girebilmeleri ve özellikle de sınava gidişdönüş saatlerinde yoğunluğu azaltmak amacıyla zorunlu olmadıkça lütfen evlerimizde kalalım ve sokağa çıkmayalım. Korona virüs salgınına karşı topyekun mücadele verdiğimiz bugünlerde İçişleri Bakanlığımızın bu kapsamda yayınladığı genelgeye olabildiğince riayet edelim. En değerli varlığımız ve geleceğimiz olan çocuklarımızın moral ve motivasyonunu bozmayalım, önümüzdeki iki hafta sonunu lütfen onlara ayıralım” dedi.

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