(ÖZEL) Ergün Penbe: Oyuncularım evinin kirasını ve taksitlerini düşünmeyecek ki başarılı olsun

<br>'Ben ligin oynanmasından yanayım'<br>Kaptan Nurullah Kaya: Alt liglerle ilgili açıklama bekliyoruz<br>Basın Hakan Canan Can: Maaşlar ödenecekOkan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Tarsus İdmanyurdu'nda futbolcular, alacaklarının ödenmemesi üzerine antrenmanlara çıkmama kararı aldı. Sarı lacivertli kulübün teknik direktörü Ergün Penbe, "Her kulüpte sıkıntı var. Ama bizim sıkıntımız biraz daha fazla. Benim oyuncularım evinin kirasını ve taksitlerini düşünmeyecek ki başarılı olsunlar" dedi.<br>Ligde 43 puanla 7´nci sırada bulunan Tarsus İdmanyurdu´nun teknik direktörü Ergün Penbe ve takım kaptanı Nurullah Kaya, kulüpte düzenledikleri toplantıda sarı lacivertlilerde yaşanan sorunları dile getirdi. Penbe, "Futbolun olduğu her yerde sıkıntı var. Maalesef kulüpler ekonomik boyutu büyük borçlara sahipler. Bu sıkıntı sadece bizim kulübümüzde değil her kulüpte var ister istemez. Ama bizim kulübümüzde bir tık fazla. Ama bizim sıkıntımız biraz daha fazla. Benim oyuncularım evinin kirasını ve taksitlerini düşünmeyecek ki başarılı olsunlar. Oyuncu arkadaşlarımız var, teknik ekip arkadaşlarımız var. Hepsiyle telefonla görüşüp, bu bilgileri alabiliyorsunuz. Ben bu sorunların çözüleceğine inanıyorum. Belediye Başkanımız sorunlar çerçevesinde çözüm odaklı olmaya çalışıyor, bu zor durumdan nasıl kurtuluruz, yönetim odaklı bu sorunu çözmeye çalışıyorlar. Bu sıkıntıların çözülmesi için çalışıyoruz" dedi.<br>'PLAY OFF'U ZORLUYORUZ'<br>Play-Off potasının 2 puan gerisinde olduklarını, ligde 6 maçlarının kaldığını anlatan Ergün Penbe, "Matematiksel olarak baktığınız zaman Play-Off'u zorlayan takımlardan birisiyiz ve fikstür avantajına baktığınız zaman kolay maçlarımız var. Ama maç sahada oynanmadan kazanılmıyor. Ben bunları düşünerek bu sorunların çözülmesini istiyorum. Bir an önce takımı psikolojik ve moral olarak kalan 6 maça hazırlamak istiyorum. Ben 6 maç oynanacak diye planımı yapıyorum ve oynanacağına inanıyorum. Bu takım kafa olarak bu maçlara rahat çıkarsa neler yapabileceğini gördük. Zaten son Manisa maçına kadar iyi bir çıkış yakalamıştık. Belki virüs olayı araya girmeseydi önümüzdeki maçları alarak çok iyi bir netice yakalayıp Play-Off'un içinde olacaktık. Bunun yanında Tarsus'a, bu takıma gönül vermiş iş adamları, takıma sahip çıkmak isteyen büyüklerimizin taşın altına ellerini koymaları gerekiyor. Çünkü bu büyük bir kulüp. Futbol, sadece ülkemizde değil dünyada da çok sevilen bir spor. Futbolda sadece iyi şeyler yaptığınızda sizin adınızı anıyorlar ve gündeme geliyorsunuz. Bu takım tarihinde TFF 1'inci Lig'e çıkmamış. Böyle bir şansımız var. Tarsus için elimizden ne geliyorsa yapmamız lazım. Ekibimizle çok iyi, inanılmaz bir arkadaşlık yakaladık. Ben bunun ekonomik sıkıntılardan dolayı bozulmasını istemiyorum. Tarsus'un bu sıkıntıları aşacak gücü var. Sadece biraz yürek istiyor, taşın altına elinizi koymak istiyor. Yeter ki istesinler, bunu başaracak güçleri var" diye konuştu.<br>'LİG OYNANSIN'<br>Alt liglerin oynanmayacağına yönelik söylentiler olduğunu ancak kendisinin oynanması gerektiğini düşündüğünü kaydeden Penbe, şunları söyledi:<br>"Süper Lig başladı, TFF 1'inci Lig başlıyor. Bizim ligimizin başlama tarihi 18 Temmuz'a alındı. Bana göre çok geç bir başlama tarihi. TFF 1'inci Lig ile bizim lig birlikte başlatılabilirdi. Bir karar alındı, oynatacaksın veya oynatmayacaksın, bence çok geç kalındı. Kaldı ki bazı takımlar toplandı, bazı takımlar kamplara gittiler ve siz hala bir netice alamadınız, bir sonuç belirleyemediniz. Bu da takımlar adına bence üzücü bir durum. Kampa gitmiş, bir sürü yatırım yapmış takımlar var. Siz bir anda iptal ederseniz onlar dönecekler. Kaldı ki emsal var, oynanan ligler var. İtalya, Almanya, İspanya, İngiltere ligleri oynanıyor. Bunlar vaka olarak bizden çok üst sıralarda olan ülkeler. Onlar başladılar, biz niye başlamayalım? Ben şahsen oynanmasından yanayım ve buradan federasyona seslenmek istiyorum; bir an önce nihai kararı alsınlar ve insanları bilgilendirsinler. Sürüncemede bırakmasınlar. Bir belirsizlik ortamı olmasın, bu çok kötü bir şey. Yatırım yapan bir sürü takım var, ligi neye göre tescil edeceksiniz ya da oynatmayacaksınız? Yatırım yapan, para harcayan takımların hakkını elinden almış olursunuz. Düşme hattındaki takımların küme düşmeme hakkını elinden alıp, küme düşürürseniz bu defa bunlara bir hak doğacak. Birçok takım federasyonu mahkemeye verecek, içinden çıkılamayan büyük sıkıntılar doğacak. Bence en doğru karar oynanması. Tabii ki insan sağlığı ön planda bizim için ama ülke geneline bakıldığında testlerden geçen ve kontrol edilen bir oyuncu grubuyuz."<br>'ALT LİGLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA BEKLİYORUZ'<br>Takım Kaptanı Nurullah Kaya da alt liglerle ilgili bir açıklama beklediklerini belirtirken, şunları ifade etti:<br>"Ne yapmamız gerektiği, antrenman yapıp yapmamamız gerektiği konusunda henüz net bir açıklama yok. Ligler tescil mi olacak ya da belirli bir sistem mi oluşturulacak, bunları bilmediğimizden dolayı alt ligdeki futbolcu arkadaşlarımızla bir mağduriyet yaşıyoruz. Ben de Ergün hocam gibi federasyonun en kısa zamanda bir karar verip bize deklare etmesi gerektiğini düşünüyorum. Bizler takım oyuncuları olarak uzun zamandır maddi zorluklar yaşıyoruz ve bu sene bu zorlukları çok farklı yaşıyoruz. Çok uzun bir süreç oldu, futbolcular ve kulüp personeli olarak çok mağdur durumdayız. Futbolcularda bir çaresizlik söz konusu. Bir an önce somut bir şeyler yapılması gerekiyor. Antrenman konusunda, federasyonun belirsizliği anlamında futbolcular olarak maddi anlamda yaşadığımız krizden kaynaklı olarak bunun çözülmesi adına, inşallah yönetim en kısa zamanda bizi tatmin edici, personelimizi tatmin edici somut çözümlerle bize gelirler. Biz de hala şansımız olan Play-Off'lara kalıp Tarsus İdmanyurdu'nu hiç yaşamadığı bir üst lige çıkmak istiyoruz. Biz bunu yaparken sadece kendimizi değil bu kulübün de geleceğini düşünerek hareket ediyoruz."<br>'MAAŞLAR ÖDENECEK'<br>Tarsus İdmanyurdu Basın Sözcüsü Hakan Canan Can ise "Türkiye'de çok büyük bir sağlık sorunu var. Ekonomik sorunlardan dolayı bir süredir ödemelerden yana bir sıkıntımız oldu. Bu sorunları ve problemleri halletmiş vaziyetteyiz. En kısa zamanda futbolcu kardeşlerimizin, teknik heyetin ve kulüp personelinin maaşları ödenecektir" açıklamasında bulundu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:<br>-Ergün Penbe'nin açıklamaları<br>-Hakan Can'ın açıklamaları<br>-Nurullah Kaya'nın açıklamaları<br>DHA-Spor Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN<br>2020-06-19 12:12:11<br>

