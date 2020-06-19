Mersin'de 921 bin lira kumar ve sosyal mesafe cezası

<br>Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN´de, 74 kişiye kumar oynamaktan, 270 kişiye ise sosyal mesafe kuralını ihlal etmekten toplam 921 bin 550 TL ceza kesildi, 2 kişi tutuklandı.<br>Mersin'de, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kumar oynatılan iş yerleri ve kahvehaneye dönüştürülerek sosyal mesafenin ihlal edildiği yerlere operasyon düzenledi. 17 iş yeri ve 8 ikamet olmak üzere 25 adrese yapılan operasyonlarda, 74 kişiye kumar oynamak ve oynatmak suçundan Kabahatler Kanunu gereğince 71 bin 50 TL ceza kesildi. Haklarında adli işlem yapılan 2 şüpheli, tutuklandı. Ayrıca ikamet ve iş yerlerinde oyun oynayarak sosyal mesafeyi ihlal eden 270 kişiye ise 850 bin 500 TL para cezası kesildi. Operasyonlarda 57 bin 571 TL nakit para ele geçirilirken, oyun oynatılan 4 iş yeri mühürlenerek faaliyetten men edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN<br>2020-06-19 14:59:34<br>

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