MEÜ Aydıncık Meslek Yüksekokulunun yeni binası tamamlandı

– Mersin Üniversitesinin (MEÜ) Aydıncık ilçesinde bulunan meslek yüksekokulunun yeni binasının inşaatı tamamlandı. MEÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, yapımı tamamlanan Aydıncık Meslek Yüksekokulu yeni binasında incelemelerde bulundu.
MEÜ’den yapılan açıklamaya göre, Rektör Çamsarı’ya incelemeleri sırasında üniversite Genel Sekreteri İsa Değirmenci ile Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı yetkilileri de eşlik etti. Rektör Çamsarı, incelemede teslim aşamasında olan bina hakkında bilgi aldı.
Prof. Dr. Çamsarı, ilçelerde bulunan meslek yüksekokullarının ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında da büyük bir gayret ve titizlikle hareket ettiklerini belirterek, Aydıncık Meslek Yüksekokulunun yeni binasının kısa sürede öğrencilerin hizmetine girecek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.