Kamyonet ormanlık alana düştü: 3 yaralı

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<br>Okan ÇALIŞKAN/ TARSUS,(Mersin),(DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde, sağanak etkisiyle kontrolden çıkan kamyonet, yolun kenarındaki ormanlık alana düştü. Kazada aynı aileden 3 kişi yaralandı. <br>Kaza, Hacıhamzalı Mahallesi'ndeki Aralık mevkisinde meydana geldi. Ali K. yönetimindeki 33 PJ 549 plakalı kamyonet, öğleden sonra başlayan sağanak nedeniyle kayarak, yol kenarındaki ormanlık alana düştü. Kamyonetin sürücüsü Ali K. ile yanında bulunan eşi Meral K. annesi Saniye K. yaralandı. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri çağrıldı. Kaza yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. <br>Jandarma trafik timleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN<br>2020-06-19 17:26:05<br>

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