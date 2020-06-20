Silifke’de hurma ağaçları evlendiriliyor Dişi hurmanın açmış olan meyve dallarına şekerli su sıkılarak erkek hurmanın tozlarının üzerine daha iyi yapışıp döllenmesi sağlanıyor

Mersin’in Silifke ilçesinde dişi hurmanın açmış olan meyve dallarına şekerli su sıkılarak, erkek hurmanın tozlarının üzerine daha iyi yapışıp döllenmesi sağlanıyor.

Her yıl hurma ağaçlarının bu mevsimde döllenme işlemi gerçekleştirilirken, meyveler Eylül, Ekim ve Kasım aylarında olgunlaşıyor. Halk dilinde evlendirme işlemi, hurma ağaçlarının dişi ve erkeklerinden alınan meyve dalının dişi hurmanın meyve dalına serpilmesi ile gerçekleştiriliyor. Dişi hurmanın açmış olan meyve dallarına şekerli su sıkılarak, erkek hurmanın tozlarının üzerine daha iyi yapışması sağlanıyor. Erkek hurmadan alınan meyve dalları açılarak uzun bir değneğe bağlanıp, diğer ikinci bir değnek yardımı ile çarpıştırılıp erkek hurmanın tozlarının dişi hurma meyvesinin dalının üzerine dökülmesi sağlanıyor. Tüm işlemler bitince erkek hurmanın meyve veren dalı dişi hurmanın dalları arasına bırakılıp, hava yardımı ile döllenmenin devam etmesi sağlanıyor. Bu evlendirme işlemi yapılınca hurmaların meyveleri daha iri, daha dolgun ve daha lezzetli oluyor.

Silifke’de yıllardır hurma ağaçlarını evlendiren Kemal Ateş, “Hurma evlendirme bu mevsimde olur. Erkek hurmadan alınan dalaklar açılır. Dalak dediğimiz şey erkek hurmadan çıkan ve dişi hurmadan çıkan meyve veren daldır. Sonra dişi hurmanın açmış olan dalaklarına şekerli su yapılıp üzerine serpiştirilir. Erkek hurmanın tozlarının üzerine daha iyi yapışıp iyi evlenmesi için. Erkek hurmadan alınan dalaklar açılıp uzun bir değneğe bağlanır ve diğer ele ikinci bir değnek yardımı ile dalaklı değneğin üzerine vurarak tozlarının dişi hurma dalağının üzerine dökülmesi sağlanır. Tüm işlemler bitince erkek hurmanın dalağı dişi hurmanın dalları arasına bırakılır ve oradan hava yardımı ile döllenme devam etmesi sağlanır. Bu evlendirme işlemi yapılınca hurmaların meyveleri daha iri, daha dolgun ve daha lezzetli olur. Eylül, Ekim veya Kasım ayı gibi meyveleri olgunlaşır” dedi.

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