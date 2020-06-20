Erdemli'de 1,5 kilo kubar esrar ele geçirildi

<br>Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)MERSİN´in Erdemli ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda 1,5 kilo kubar esrar ile 242 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.<br>İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Erdemli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Tömük Mahallesi'nde 1 kişinin kendisine ait limon bahçesinde kenevir bitkisi yetiştirdiği ve kurutarak esrar elde ettiğini belirledi. Narkotik köpekle yapılan aramada, 242 kök kenevir bitkisi, 1.5 kilo kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.<br>Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Erdemli Mehmet DOĞANER<br>2020-06-20 11:57:15<br>
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