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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çalışanlardan Başkan Tarhan’a Babalar Günü hediyesi

İHA

Çalışanlardan Başkan Tarhan’a Babalar Günü hediyesi

– Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesi çalışanları, Başkan Neşet Tarhan’a sürpriz Babalar Günü ziyareti gerçekleştirdi. Başkan Tarhan’a, çerçeve yaptırılmış evlilik fotoğrafını hediye eden çalışanlar, hazırladıkları Babalar Günü plaketini de sundu.
Mezitli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanları, Başkan Tarhan’a çok özel bir Babalar Günü ziyareti gerçekleştirdi. Korona virüsü tedbirleri kapsamında az sayıda çalışanın katıldığı ziyarette, Başkan Tarhan’a sunulan hediyeler duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Başkan Tarhan’ın eşi Sembol Tarhan’la birlikte çekilen düğün fotoğrafını çerçeveleten çalışanlar, Babalar Gününe özel bir de teşekkür plaketi hazırlattı.

“Babalar Gününü kutlamayı en çok Başkan Tarhan hak ediyor”
Her zaman çalışanların yanında olması dolayısıyla Babalar Günü kutlamasını en çok Başkan Neşet Tarhan’ın hak ettiğini düşündüklerini ifade eden çalışanlar, “Korona virüs tehlikesi olmasa tüm Park ve Bahçeler çalışanları gelip Babalar Gününüzü kutlamak isterdi. Ancak biz tedbir amaçlı temsilci olarak geldik. Başkanımız her zaman biz çalışanlardan yana tavır göstererek gerçek babalık yapmıştır. Çalışanın emeğinin karşılığında maaşlarını geciktirmeden ödenmesini sağlamıştır. Bizler çocuklarımıza bu şekilde ekmek götürebiliyoruz. Sonsuz teşekkürlerimizi sunarız” dedi.

“Çalışanlarımız ve Mezitlililer ile büyük bir aileyiz”
Çalışanların duyarlılığının kendisini son derece mutlu ettiğini ve duygulandırdığını dile getiren Mezitli Belediye Başkanı Tarhan da “Çok hoş bir sürpriz oldu benim için. Özellikle güzel dilekleri için teşekkür ederim. Biz her zaman emek verenin, işini doğru yapanın yanında olduk ve teri kurumadan maaşının alınması konusunda hassas olduk. Çünkü onların da bakması gereken çocukları, aileleri var. Ben de bir baba olarak aynı duyguları paylaşıyorum. Geleceğini sağlam temeller üzerine kurmuş ve bana babalık duygusunu en güzel şekilde yaşatmış iki çocuğum var. Kendileriyle onur duyuyorum ve bir baba olarak kendimi çok şanslı hissediyorum. Böylesi duyarlı çalışanlarım olduğu için kendimi iki kat şanslı hissediyorum, çünkü çalışanlar ve Mezitlililer olarak kocaman bir aileyiz. Bu sevgi Mezitli’ye daha iyi hizmet etmemizin önünü açıyor” diye konuştu.

“Babalar hayatta güçlü adımlar atmamızı sağlar”
Babaların, toplumsal yapının en güçlü değerleri olduğunu söyleyen Tarhan, tüm Mezitlililerin Babalar Gününü de kutlayarak, “Babalarımız toplumsal yapının en güçlü değerleridir. Yaşadığımız kültür ve geleneklerimizi nesilden nesle aktaran en önemli sosyal yapıya sahiplerdir. Bizlere güç verirken hiçbir karşılık beklemeyen babalarımız, hayata güçlü adımlar atmamız ve doğru yolda ilerlememiz konusunda önemli yer tutar. Onlara hayırlı evlatlar olup, duruşumuzla kendilerini onurlandırmalıyız. Tüm babalarımızın Babalar Gününü kutluyor, baba adaylarımızın da ülkemize ve insanlığa hayırlı evlatlar yetiştirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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