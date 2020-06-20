Başkan Seçer, Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü temsilcileri ile bir araya geldi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Türkiye Gaziantep Temsilcileri ile bir araya gelerek, pandemi sürecinde işbirliği içerisinde hayata geçirilen hizmetleri değerlendirdi.

Başkan Seçer, salgın sürecinde sağlık, hijyen malzemesi gibi desteklerde bulunan IOM Gaziantep Ofisi Yönetim ekibini makamında ağırladı. IOM’nin dünyanın birçok bölgesinden insanları içerisinde barındıran bir topluluk olduğundan söz eden Seçer, “Bunu dünya barışı açısından son derece önemli bir tablo olarak değerlendiriyorum. Çünkü dünyanın neresinde olursa olsun, yaşanan bir soruna, hangi ülkeye, hangi tabiata mensup olursa olsun, sorumluluk anlayışı içerisinde sahip çıkmak, yardımcı olma çabaları, dünya barışına sağlanan en büyük katkıdır. Bölgemizde yaşanan olağanüstü gelişmelerin sonucunda oluşan sorunların çözümünde önemli çalışmalar yapıyorsunuz. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak durduğumuz yer farklı. Biz bölgedeki sorunları birinci derecede göğüsleyen, onları içinde hisseden ve yaşayan bir yapıyız. Sorun ya da ortaya çıkan tablo ne olursa olsun benim başlıca görevim, bu sorunların üstesinden gelmektir” dedi.

IOM gibi birikimi olan kurumlarla işbirliği yapmanın kendileri için son derece önemli olduğunu vurgulayan Seçer, “Bizlere imkanlarınızın aktarılması, bizim bu sorunlarla baş etmemizde işimizi son derece kolaylaştırabilir. Uluslararası Göç Örgütü ile Belediyemiz’in uzun süredir işbirliği yaptığını memnuniyetle izliyorum. Arkadaşlarım bu konuda zaman zaman bilgilendirme toplantısı yapıyorlar. Özellikle nüfusumuzun yaklaşık yüzde 20'lik bir oranını oluşturan, savaş nedeniyle bölgemizde yaşayan Suriyeli misafirlerin kentime oluşturduğu bazı yeni şartların çözümünde ya da buna olumsuzluk da diyebiliriz, bu olumsuzlukların ortadan kaldırılmasındaki işbirliğiniz, bunun yanında herkese sürpriz bir şekilde sıkıntılı süreç yaşatan, tüm dünya milletlerinin mücadele ettiği pandemi sürecindeki iyi niyetli yaklaşımlarınız için teşekkür etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Bundan sonraki süreçte hep birlikte çok güzel işler yapabileceklerini belirten Seçer, "Sizin birinci derecedeki uğraş alanınız olan, bizim kentimiz için de son derece üzerinde çalışılması gereken bir alan olan, Suriyeli misafirler konusunda biz de kısa, orta ve uzun vadeli ama kesin çözüm olabilecek çalışmalar yürütmek için bir masa oluşturduk. Bu konuda da işbirliği yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Bunun bir zorunluluk olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu sorun bizim üzerimize kalan bir sorun ama uluslararası ülkelerin ya da otoritelerin de bu noktada, bu bölgeye ait sorunu çözmeye katkı yapma zorunluluğu olduğunu düşünüyorum. Suriye'deki bu olumsuz tablonun çıkmasına neden olan sadece Türkiye'nin fonksiyonu ya da Türkiye'nin etkisi değil. Orada bir savaş ortamı var ve bu savaş ortamından insanlar etkileniyor. İnsanlar canlarını kurtarabilmek için ülkelerini terk ediyor. Bizim gibi komşu ülkelere sığınarak, aslında bu ülkelerde yeni sorun alanları oluşturuyor. Bu sebep de tüm dünyanın bu konu üzerinde ortaklaşması, özellikle bölgedeki barışın tesis edilmesi için işbirliği yapması gerektiğini düşünüyorum. Bizim tabi ki kendi ülke özelliğimizden, şehrimizin özelliğinden kaynaklı birçok alanda yaptığımız sosyal projeler var" şeklinde konuştu.



“İnsanların yarasına merhem oluyoruz”

Büyükşehir Belediyesi olarak başta kadın ve çocuklar olmak üzere tüm dezavantajlı gruplara özel ilgi gösterdiklerini de ifade eden Seçer, Türkiye'de ilk kez Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nı yeni dönemde kurduklarını söyledi. Farklı dezavantajı gruplara da yardımcı olmak, onlara uygun bazı projeksiyonlar yapmak için de Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nı güçlü tuttuklarını kaydeden Seçer, deneyim ile enerjiyi birleştirerek, önemli çalışmalar hayata geçirdiklerini söyledi. Ayrıca işbirliğinin de önemine dikkat çeken Seçer, “Bizlerle işbirliği yapmaya devam edin. Biz sizlerle çalışmaktan son derece memnunuz, son derece mutluyuz. Çok güzel işler yapıyoruz. İnsanları sevindiriyoruz. İnsanların yarasına merhem oluyoruz. Bu çalışmaları yapmaya devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

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