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Kayıp gencin kazada öldüğü ortaya çıktı

DHA

Kayıp gencin kazada öldüğü ortaya çıktı

<br>Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin), (DHA)MERSİN'in Erdemli ilçesinde, 2 gündür kayıp olarak aranan Hasan Ersin'in (25) kamyonetiyle, 200 metrelik uçurumdan yuvarlanıp, hayatını kaybettiği ortaya çıktı.<br>Erdemli ilçesine bağlı Çamlı Mahallesi'ndeki evinden 18 Haziran günü kamyonetiyle ayrılan Hasan Ersin, geri dönmedi. Ailesi de kayıp başvurusunda bulundu. Başlatılan arama çalışmaları kapsamında, polis ekipleri bu sabah 33 VL 313 plakalı kamyoneti, Fakılı Mahallesi Göçük mevkisindeki 200 metrelik uçurumda buldu. Sürücü koltuğunda cansız bedeni bulunan Ersin'in kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.<br>Hasan Ersin'in cenazesi, AFAD, Jandarma ve Mersin Büyükşehir Belediyesi kurtarma ekibinin 5 saat süren çalışmasıyla uçurumdan alınarak, morga gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Erdemli Mehmet DOĞANER<br>2020-06-20 12:20:03<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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