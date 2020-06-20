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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çocuklar için oyun grupları yenilendi

İHA

– Mersin'in merkez Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesindeki parkta bulunan çocuk oyun grupları, Akdeniz Belediyesi ekipleri tarafından yenilendi. Ekiplerin çalışmalarını heyecanla izleyen çocuklar, yeni oyun grubunda oynamak için sabırsızlıkla beklediler.

Çocuklar için oyun grupları yenilendi

– Mersin’in merkez Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesindeki parkta bulunan çocuk oyun grupları, Akdeniz Belediyesi ekipleri tarafından yenilendi. Ekiplerin çalışmalarını heyecanla izleyen çocuklar, yeni oyun grubunda oynamak için sabırsızlıkla beklediler.
Çilek Mahalle Parkında bulunan çocuk oyun grubu, Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak’ın talimatı üzerine yenilendi.
Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, korona virüs salgını ile mücadele nedeniyle başlayan kontrollü sosyal hayat ile birlikte Akdeniz’in tüm parklarında bakım çalışması gerçekleştiren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, son olarak Çilek Mahalle Parkındaki çocuk oyun grubunu değiştirip yeniledi. Böylelikle parklara uğrayan vatandaşlar, daha temiz ve sağlıklı bir ortamda dinlenebilirken, çocuklar da gönüllerince oyun oynayıp eğlenebilecek.
Çilek Mahallesi Parkı; Akdeniz Belediyesi Çilek Mahalle Evi, aile sağlığı merkezi ve muhtarlık binası arasında kalıyor. Bu nedenle de park, mahalle sakinlerinin ve sağlık merkezine gelen vatandaşların sürekli uğradığı bir yeşil alan durumunda. Her gün buluşup eğlenip oyunlar oynadıkları parkta, oyun grubunun yenilendiğini gören çocuklar, ekiplerin etrafını sararak yenileme çalışmalarını heyecan ve sabırsızlıkla beklediler.
Öte yandan; Akdeniz Belediye Başkanı Gültak’ın talimatıyla ilçenin farklı mahallelerinde bulunan çocuk parkları ile yeşil alanlarda oyun ve oturma gruplarının yenilenmesi, parkların zemininin kauçukla kaplanması, ağaçların budanıp çimlerin biçilmesi, sulamayeşillendirme ve parkların dezenfekte çalışmaları aralıksız devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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