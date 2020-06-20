Gökalp: "Her mülteci güvenli sığınma hakkına sahiptir"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gökalp: "Her mülteci güvenli sığınma hakkına sahiptir"

İHA

Mersin Barosu avukatlarından Hibe Gökalp, her mültecinin güvenli sığınma hakkında sahip olduğunu belirterek, "Mültecilerin insani yaşama koşullarının oluşturulması ve mültecilerin her türlü hak ihlali, emek sömürüsü istismara karşı korunması gerekmektedir" dedi.

Gökalp: "Her mülteci güvenli sığınma hakkına sahiptir"

Mersin Barosu avukatlarından Hibe Gökalp, her mültecinin güvenli sığınma hakkında sahip olduğunu belirterek, "Mültecilerin insani yaşama koşullarının oluşturulması ve mültecilerin her türlü hak ihlali, emek sömürüsü istismara karşı korunması gerekmektedir" dedi.
Gökalp, '20 Haziran Dünya Mülteciler Günü' dolayısıyla mülteci haklarına ilişkin önemli bilgiler verdi. Dünyada birçok kişinin, büyüdüğü yeri terk etme deneyimini yaşadığını belirtene Gökalp, "Belki yakındaki bir başka köye veya kente taşınıyorlar. Bazıları ise ülkesinden ayrılmak zorunda kalıyor. Bazen kısa süreliğine, bazen de ömür boyu" diye konuştu.
Dünyanın çeşitli yerlerinde insanların hayatlarını başka bir ülkede yeniden kurmaya çalışmasının birçok nedeni olduğunu söyleyen Gökalp, "Bazıları iş bulmak veya eğitim görmek için ülkesinden ayrılıyor, bazıları ise zulümden veya işkence gibi insan hakları ihlallerinden kaçmaya zorlanıyor. Milyonlarca kişi, silahlı çatışmalardan veya şiddetten kaçıyor. Artık kendilerini güvende hissetmeyen kişiler, örneğin etnik aidiyetleri, dini inançları, cinsiyet kimlikleri veya siyasi düşünceleri gibi kimliklerini veya inançlarını belirleyen ögeler nedeniyle hedef alınabiliyor. Topluluklarımız, iş arkadaşlarımız, akrabalarımız veya arkadaşlarımız gibi birçoğumuzun kanıksadığı destek ağlarını kaybeden bazı kişiler, bu nedenle kendini yalnız ve tecrit edilmiş hissediyor. Her mülteci güvenli sığınma hakkına sahiptir. Fakat uluslararası koruma fiziksel güvenlikten fazlasını içerir. Mültecilere en azından ülkede yasal olarak ikamet eden diğer yabancılara sağlananlarla eşit haklar ve yardım, her bireyin sahip olması gereken temel ihtiyaçlar dahil olmak üzere verilmelidir. Böylece, mülteciler düşünce ve dolaşım özgürlüğü, işkenceye ve onur kırıcı muameleye tabi olmama gibi temel medeni haklardan yararlanırlar. Benzer biçimde, sosyal ve ekonomik haklar diğer bireylere olduğu gibi mültecilere de tanınır. Her mülteci sağlık hizmetlerinden yararlanabilmelidir. Her yetişkin mülteci çalışma hakkına sahip olmalıdır. Hiçbir mülteci çocuk okula gitmekten alıkonulmamalıdır" ifadelerini kullandı.
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (BMMYK) verilerine göre, 2019 yılı itibariyle dünya genelinde zorla yerinden edilen insan sayısının 79.5 milyona ulaştığını vurgulayan Gökalp, "Yerinden edilenlerin 26 milyonu sadece yaşadığı evi, dostlarını, akrabalarını değil, ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Bugün itibariyle dünyada en çok mültecinin yaşadığı ülke olan Türkiye’de, yeni bir hayata tutunmaya çalışan kayıtlı yaklaşık 4 milyon mülteci, ülkelerini terk etmek zorunda kalan insanlardan oluşuyor. 3.6 milyonu aşkını Suriye’den, 330 biniyse diğer ülkelerden gelen mültecilerin yüzde 70’ten fazlası kadın ve çocuklardan oluşuyor" şeklinde konuştu.
"Türkiye büyük bir göç dalgası ile karşı karşıya kaldı"
2011 yılında Suriye iç savaşının başlamasıyla birlikte Türkiye'nin büyük bir göç dalgasıyla karşılaştığını kaydeden Gökalp, şöyle devam etti; "Türkiye’de 2019 Nisan ayı itibariyle 3.6 milyon Suriyeli, 170 bin Afgan, 142 bin Irak, 39 bin İran, 5 bin 700 Somali ve 11 bin 700 ise diğer tabiyetlerden olmak üzere 4 milyon mülteci/sığınmacı bulunmaktadır. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 2019 verilerine göre Türkiye’de bulunan 3 milyon 613 bin Suriyeli’den 109 bin 262’si geçici barınma merkezlerinde, 3 milyon 504 bin 382’sini geçici barınma merkezlerinin dışında kalanlar oluşturmaktadır. Mülteci çocukların sayısı 1 milyon 670 bin 700, kadınların sayısı 858 bin 560, erkeklerin sayısı ise bir milyon 84 bin 384’tür. Nisan 2019 itibari ile yalnızca 6 bin 820 mülteci üçüncü bir ülkeye yerleştirilmiştir. 20182019 yılında Türkiye karasularında yüzlerce mülteci ya yaşamını yitirmiş ya da kaybolmuştur."
Düzensiz göç edenlerin, bulundukları yerlerden gerek kara yoluyla gerekse deniz yoluyla başka bir ülkeye geçerken insan kaçakçılarının eline düştüğüne de dikkat çeken Gökalp, büyük paralar ile can güvenliği olmayan yollarla geçiş yapmak zorunda kaldıklarından, bir kısmının bu nedenle yaşamından olduğunu söyledi.
Mültecilerin haklarına sahip çıkılması gerektiğini belirten Gökalp, "Mültecilerin insani yaşama koşullarının oluşturulması ve mültecilerin her türlü hak ihlali, emek sömürüsü istismara karşı korunması gerekmektedir. Geri gönderme merkezleri ve geçici barınma merkezleri olan kamplarda gerekli insani koşullar oluşturulmalıdır. Eğitim hakkı, anadil hakkı da dahil olmak üzere düzenlenmeli, okul çağındaki çocukların eğitimlerini alması sağlanmalıdır. Sağlığa erişimin önündeki her türlü engel ortadan kaldırılmalıdır. Çalışma hakları sağlanmalı, güvencesiz ve güvenliksiz çalışmaya zorlanmalarına karşı gerekli tedbirler alınmalıdır. Eşit iş ve eşit ücret politikası uygulanmalıdır. Her türlü toplumda meydana gelen ırkçı ve nefret söyleminin önüne geçilerek doğru bilgilendirme yapılmalıdır. Ayrıca mültecilerin geri gönderilme tehditlerine maruz bırakılmalarının önüne geçilmeli, geri gönderilme uygulamalarına son verilmelidir" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mersin Valiliğinden 'gözaltı' açıklaması
YEREL HABERLER Mersin Valiliğinden 'gözaltı' açıklaması
Palder ilk üye toplantısını Mersin’de yaptı
YEREL HABERLER Palder ilk üye toplantısını Mersin’de yaptı
Tarsus Belediyesi'nden çiftçi ve dar gelirliye destek
YEREL HABERLER Tarsus Belediyesi'nden çiftçi ve dar gelirliye destek
Koca: "Bu yılın en büyük dersini bizlere tabiat ana verdi"
YEREL HABERLER Koca: "Bu yılın en büyük dersini bizlere tabiat ana ...
Başkan Ünüvar, yağıştan zarar gören bölgeleri inceledi
YEREL HABERLER Başkan Ünüvar, yağıştan zarar gören bölgeleri ...
Başkan Seçer ve Başkan Yılmaz, Babalar Gününü kutladı
YEREL HABERLER Başkan Seçer ve Başkan Yılmaz, Babalar Gününü kutladı
Vali Su: “Babalarımız, en büyük yol göstericilerimizdir”
YEREL HABERLER Vali Su: “Babalarımız, en büyük yol ...
Başkan Tarhan, yeni uygulama imar planını kent dinamikleriyle paylaşıyor
YEREL HABERLER Başkan Tarhan, yeni uygulama imar planını kent ...
Mersin´de fuhuş operasyonu: 3 tutuklama
YEREL HABERLER Mersin´de fuhuş operasyonu: 3 tutuklama
Mersin'de öğrenciler LGS sınavına koronavirüs tedbirleri altında girdi
YEREL HABERLER Mersin'de öğrenciler LGS sınavına koronavirüs ...
Tarsus Hali'nde korkutan yangın
YEREL HABERLER Tarsus Hali'nde korkutan yangın
Çocuklar için oyun grupları yenilendi
YEREL HABERLER Çocuklar için oyun grupları yenilendi
Yıldıray Yalçın, yemek ve eğlence sektöründe hızla büyüyor
YEREL HABERLER Yıldıray Yalçın, yemek ve eğlence sektöründe hızla ...
Kayıp gencin kazada öldüğü ortaya çıktı
YEREL HABERLER Kayıp gencin kazada öldüğü ortaya çıktı
Başkan Seçer, Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü temsilcileri ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Seçer, Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç ...
Büyükşehir Belediyesi’nden mahalle girişlerine yeni tabela
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi’nden mahalle girişlerine yeni ...
Mersin Büyükşehir Belediyesi, okul öncesi çocuklar için yeni bir sosyal medya içeriği hazırladı “Sen Olsan Ne Yapardın?” adını taşıyan video içeriği 15 günlük periyotlarla Büyükşehir’in sosyal medya hesaplarında yayınlanacak
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesi, okul öncesi çocuklar ...
Çalışanlardan Başkan Tarhan’a Babalar Günü hediyesi
YEREL HABERLER Çalışanlardan Başkan Tarhan’a Babalar Günü hediyesi
Erdemli'de 1,5 kilo kubar esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Erdemli'de 1,5 kilo kubar esrar ele geçirildi
Başkan Seçer, pazarcı esnafıyla bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Seçer, pazarcı esnafıyla bir araya geldi
Tren hatları ve hemzemin geçitler bakımdan geçirildi
YEREL HABERLER Tren hatları ve hemzemin geçitler bakımdan geçirildi
Halde kasalar yandı, dumanlar şehrin her noktasında görüldü Mersin’deki hal yangınında 10 bin plastik kasa kül oldu
YEREL HABERLER Halde kasalar yandı, dumanlar şehrin her noktasında ...
Yabancı uyruklu kadınları kandırıp, zorla fuhuş yaptırmışlar Mersin'de yabancı uyruklu kadınları çeşitli vaatlerle Türkiye'ye getirtip, fuhuşa zorladıkları iddia edilen 7 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Yabancı uyruklu kadınları kandırıp, zorla fuhuş ...
Mersin'de 1 kilo 500 gram esrar ile 242 kök kenevir ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin'de 1 kilo 500 gram esrar ile 242 kök kenevir ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X