Mersin'deki plajlarda yeni dönem Her yaz on binlerce insanın uğrak yeri olan Mersin'deki plajlar, yeni normalleşme döneminde sosyal mesafeye uygun olarak yeniden düzenlendi

Doğu Akdeniz'in önemli turizm merkezlerinden biri olan Mersin'deki plajlar, yeni normalleşme döneminde sosyal mesafeye uygun olarak yeniden düzenlendi. Tedbirler kapsamında şezlonglar arası mesafe korunurken, gelen herkesin ateşi ölçülüyor, güneşlenenlere ise maske zorunluluğu getiriliyor.

Her yaz sezonunda on binlerce insanın uğrak yeri olan Mersin'deki plajlar, alınan önlemlerle yeni normalleşme sürecine uygun hale getirildi. Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte sahillerde vakit geçirecek olan vatandaşlar için, Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Denizkız A.Ş. tarafından işletilen 9 halk plajındaki şezlonglar, sosyal mesafe kurallarına göre düzenlenirken, hijyen tedbirleri de üst seviyeye çıkarıldı.



Plaja girişlerde ateş ölçümü yapılıyor

Tedbirler kapsamında plaj girişlerindeki ateş ölçümünün yanı sıra, yiyecekiçecek hizmeti veren büfe ve kafelerde tek kullanımlık kullanat ürünleri tercih ediliyor. Gelen herkesin girişte ateşi ölçülüyor ve ateşi normalin üstünde çıkan misafirler en yakın sağlık kuruluşuna yönlendiriliyor.



Şezlonglar arasına şerit çekildi, hijyen kuralları en üst düzeye çıkarıldı

Mersin'in sahil şeridindeki Susanoğlu, Yapraklıkoy, Kızkalesi, Yemişkumu, Kocahasanlı, Kumkuyu, Tırtar, Töbank ve Sultankoy halk plajlarında ilk olarak şezlong düzenlemesi yapıldı. Sosyal mesafe kurallarına göre, ikişer şezlongdan oluşan 9 metrekarelik adalar oluşturuldu ve her bir adanın arası 3 metre olacak şekilde ayarlandı. Adaların arasına da halat çekilerek sınırlar sabitleştirildi. Birlikte gelen misafirlerin yanı sıra tek gelen vatandaşların yanına başka bir misafir kabul edilmeyecek şekilde yapılan düzenleme ile oluşabilecek risklerin önüne geçilecek.



Şezlonglar düzenli olarak dezenfekte ediliyor

Şezlonglar gün içinde görevliler tarafından düzenli olarak dezenfekte edilirken, bir misafir ayrıldıktan sonra dezenfekte işleminin ardından 1 saat boyunca aynı şezlonga başka misafir kabul edilmiyor. Plajlardaki duş kabinleri ve tuvaletler de sürekli temizlenirken, tuvaletlerde sabunun yanı sıra el dezenfektanı da bulunduruluyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Denizkızı Turizm A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Yıldız, turizm sezonunun başlamasıyla birlikte vatandaşların ve kente gelen misafirlerin gönül rahatlığıyla tatil yapabilmeleri için tüm plajlarda gerekli düzenlemenin yapıldığını söyledi. Yıldız, “Kızkalesi plajında 9 metrekarelik oluşturduğumuz localara sadece aynı aileden olan kişileri alıyoruz. Bu süreçte tek gelen misafirlerimizi sadece kendilerine ait olan localarda ağırlıyor, tüm şezlonglarımızı ve şemsiyelerimizi dezenfekte ediyoruz” dedi.



“Misafirlerimiz bize ait 9 plajımızda gönül rahatlığıyla tatil yapabilirler”

Yiyecekiçecek hizmeti veren büfe ve kafelerde tek kullanımlık kullanat ürünler ile servis yapıldığını kaydeden Yıldız, “Tüm plajlarımızda aynı uygulamalar ve sosyal mesafe tedbirleri devam ediyor. Misafirlerimiz bize ait 9 plajımızda gönül rahatlığıyla tatillerini yapabilirler. Plajlarımızda 4 kadın, 4 erkek ve 1 özel gereksinimli birey için olmak üzere toplam 9 tane wc, 8 tane duş kabini mevcut. Duş kabini ve wc’ler düzenli olarak dezenfekte edilerek, misafirlerimizin kullanımına hazır hale getiriliyor” diye konuştu.

