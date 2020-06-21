Mersin'de öğrenciler sınava ücretsiz taşındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin'de öğrenciler sınava ücretsiz taşındı

İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesince, dün yapılan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için tahsis edilen otobüslerle, sınava girecek öğrencilerle birlikte veliler ve görevlilerin ücretsiz taşındığı bildirildi.

Mersin'de öğrenciler sınava ücretsiz taşındı

Mersin Büyükşehir Belediyesince, dün yapılan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için tahsis edilen otobüslerle, sınava girecek öğrencilerle birlikte veliler ve görevlilerin ücretsiz taşındığı bildirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçelerde ilk kez gerçekleştirilen uygulama ile 32 otobüs yalnızca sınava girecek öğrenciler ve velileri için tahsis edildi. Sınav giriş belgelerini gösteren öğrenciler, sınav görevlileri ve çocuklarına eşlik etmek isteyen veliler, Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan ulaşım hizmeti ile herhangi bir aksaklık yaşamadan sınava zamanında ulaştı. Tarsus’ta 18, Erdemli’de 6, Anamur ve Silifke’de 2 ayrı okulda olmak üzere 32 adet otobüs ile ücretsiz ulaşım hizmeti sağlandı. Merkezde ise 130 ayrı okulda sınava giren öğrencilerin sınav öncesi ve sonrası rahat bir seyahat geçirmesi adına 175 adet otobüs hizmet verdi.
Ayrıca sayı olarak sınava girmek için oldukça fazla öğrenciyi ağırlayan Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü içerisinde de 2 adet ring otobüsü öğrencileri sınava girecekleri fakülteye kadar bıraktı. Öğrencileri sınava taşıyan otobüslerin yoğunluğundan çalışan vatandaşların etkilenmemesi için de ek seferler düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, 42 otobüste düzenlediği fazladan 87 sefer ile ulaşımda oluşabilecek aksamaların önüne geçti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ünlü sümerolog Muazzez İlmiye Çığ, 107 yaşına girdi
YEREL HABERLER Ünlü sümerolog Muazzez İlmiye Çığ, 107 yaşına girdi
'Erdemli e-ticaret dijital dönüşüm projesi’nde başvurular başladı
YEREL HABERLER 'Erdemli e-ticaret dijital dönüşüm projesi’nde ...
Mersin'deki plajlarda yeni dönem Her yaz on binlerce insanın uğrak yeri olan Mersin'deki plajlar, yeni normalleşme döneminde sosyal mesafeye uygun olarak yeniden düzenlendi
YEREL HABERLER Mersin'deki plajlarda yeni dönem Her yaz on binlerce ...
Polis memuru, terör örgütünün iç yüzünü anlattığı 'Geliyorum Baba' isimli kitap yazdı
YEREL HABERLER Polis memuru, terör örgütünün iç yüzünü anlattığı ...
Gökalp: "Her mülteci güvenli sığınma hakkına sahiptir"
YEREL HABERLER Gökalp: "Her mülteci güvenli sığınma hakkına ...
Mersin Valiliğinden 'gözaltı' açıklaması
YEREL HABERLER Mersin Valiliğinden 'gözaltı' açıklaması
Palder ilk üye toplantısını Mersin’de yaptı
YEREL HABERLER Palder ilk üye toplantısını Mersin’de yaptı
Tarsus Belediyesi'nden çiftçi ve dar gelirliye destek
YEREL HABERLER Tarsus Belediyesi'nden çiftçi ve dar gelirliye destek
Koca: "Bu yılın en büyük dersini bizlere tabiat ana verdi"
YEREL HABERLER Koca: "Bu yılın en büyük dersini bizlere tabiat ana ...
Başkan Ünüvar, yağıştan zarar gören bölgeleri inceledi
YEREL HABERLER Başkan Ünüvar, yağıştan zarar gören bölgeleri ...
Başkan Seçer ve Başkan Yılmaz, Babalar Gününü kutladı
YEREL HABERLER Başkan Seçer ve Başkan Yılmaz, Babalar Gününü kutladı
Vali Su: “Babalarımız, en büyük yol göstericilerimizdir”
YEREL HABERLER Vali Su: “Babalarımız, en büyük yol ...
Başkan Tarhan, yeni uygulama imar planını kent dinamikleriyle paylaşıyor
YEREL HABERLER Başkan Tarhan, yeni uygulama imar planını kent ...
Mersin´de fuhuş operasyonu: 3 tutuklama
YEREL HABERLER Mersin´de fuhuş operasyonu: 3 tutuklama
Mersin'de öğrenciler LGS sınavına koronavirüs tedbirleri altında girdi
YEREL HABERLER Mersin'de öğrenciler LGS sınavına koronavirüs ...
Tarsus Hali'nde korkutan yangın
YEREL HABERLER Tarsus Hali'nde korkutan yangın
Çocuklar için oyun grupları yenilendi
YEREL HABERLER Çocuklar için oyun grupları yenilendi
Yıldıray Yalçın, yemek ve eğlence sektöründe hızla büyüyor
YEREL HABERLER Yıldıray Yalçın, yemek ve eğlence sektöründe hızla ...
Kayıp gencin kazada öldüğü ortaya çıktı
YEREL HABERLER Kayıp gencin kazada öldüğü ortaya çıktı
Başkan Seçer, Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü temsilcileri ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Seçer, Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç ...
Büyükşehir Belediyesi’nden mahalle girişlerine yeni tabela
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi’nden mahalle girişlerine yeni ...
Mersin Büyükşehir Belediyesi, okul öncesi çocuklar için yeni bir sosyal medya içeriği hazırladı “Sen Olsan Ne Yapardın?” adını taşıyan video içeriği 15 günlük periyotlarla Büyükşehir’in sosyal medya hesaplarında yayınlanacak
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesi, okul öncesi çocuklar ...
Çalışanlardan Başkan Tarhan’a Babalar Günü hediyesi
YEREL HABERLER Çalışanlardan Başkan Tarhan’a Babalar Günü hediyesi
Erdemli'de 1,5 kilo kubar esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Erdemli'de 1,5 kilo kubar esrar ele geçirildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X