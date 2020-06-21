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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sümerelog Muazzez İlmiye Çığ 107. yaşını kutladı

İHA

Sümerelog Muazzez İlmiye Çığ 107. yaşını kutladı

Mersin'de yaşayan Ünlü Sümerelog ve tarih bilimci Muazzez İlmiye Çığ, 107. yaşına dostları ve sevenleriyle birlikte 'merhaba' dedi.
Mezitli Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, korona virüs tedbirleri kapsamında aralarında Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın da bulunduğu az sayıda kişinin katıldığı kutlamada, Muazzez İlmiye Çığ, çalınan müziklere tempo tuttu. Doğum günü kutlamasına katılanlar da yaptıkları danslarla Çığ’ın yeni yaş sevincine ortak oldu.
Doğum günü kutlamasına katılanlara kitaplarından hediye eden Çığ, yeni yaşının ilk imzasını Başkan Tarhan’ın 12 yaşındaki yeğeni Nisan Özturgut’un kitabına attı. Çığ, gençlerin okumaya ve kitaba olan ilgisinin kendisini daha fazla heyecanlandırdığını ve üretmeye teşvik ettiğini söyledi.
"Her yaş sayılardan ibarettir, insan hissettiği yaştadır"
Yaşadığı tatil sitesinin bahçesinde yapılan kutlamada Çığ, katılan herkese teşekkür ederek, “Her yaş sayılardan ibarettir. İnsan hissettiği yaştadır. 1914 yılında doğdum. Bugün 106 yaşını bitirip 107 yaşıma adım atıyorum. Baştaki 100’ü silerseniz 6 yaşımın dinçliği ve heyecanı ile üretmeye devam ediyorum. Özellikle bu güzel sürprizler beni daha çok gençleştiriyor. Seven dostlarımla birlikte daha yapacak çok işimiz var” dedi.
Her yıl Muazzez İlmiye Çığ’ın doğum günü kutlamasına gelmeyi geleneksel hale getirdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise “Sadece doğum günlerinde değil yıl içerinde sık sık gelerek Muazzez İlmiye Çığ’ın engin fikirlerinden ve yaşama sevincinden dest alıyorum. Umutsuzluğa düştüğümüz an bize yüklediği motivasyonla yeniden aynı şevk ve heyecanla doldurup yeniden yaşama katıyor" diye konuştu.
Çığ’ın her dönem çok önemli işlere imza attığını vurgulayan Tarhan, “Daha uzun yıllar kendisinin görüş ve önerileri ışığında aydınlanmaya devam etmek istiyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle kutlamaya gelen herkese teşekkür ediyor, 107. yaşının mutluluk ve huzurla dolu hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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