Mersin şehitliğinde hüzünlü `Babalar Günü´

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<br>Soner AYDIN/MERSİN, (DHA) MERSİN´de şehit yakınlarının `Babalar Günü´ nedeniyle ziyarete geldikleri şehitlikte hüzünlü anlar yaşandı.<br>Merkez Şehir Mezarlığı'ndaki şehitlikte babalar gününe özel düzenleme yapıldı. Şehit ailelerinin kabirlere bırakması için mezarlık girişindeki masaya güller konuldu. Mezarları elleri ile temizleyen, otları ayıklayan şehit aileleri, diktikleri çiçekleri sularken hüzünlü anlar yaşadı. Okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından şehitler için dua edildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve beraberindekiler de şehit mezarlarına çiçek bıraktı.<br>DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN<br>2020-06-21 14:52:54<br>

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