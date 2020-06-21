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Mersin şehitliğinde hüzünlü `Babalar Günü´

DHA

Soner AYDIN/MERSİN, (DHA) MERSİN´de şehit yakınlarının `Babalar Günü´ nedeniyle ziyarete geldikleri şehitlikte hüzünlü anlar yaşandı. Merkez Şehir Mezarlığı'ndaki şehitlikte babalar gününe özel düzenleme yapıldı. Şehit ailelerinin kabirlere bırakması için mezarlık girişindeki masaya güller konuldu. Mezarları elleri ile temizleyen, otları ayıklayan şehit aileleri, diktikleri çiçekleri sularken hüzünlü anlar yaşadı. Okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından şehitler için dua edildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve beraberindekiler de şehit mezarlarına çiçek bıraktı. DHA-Genel Türkiye-Mersin...

Mersin şehitliğinde hüzünlü `Babalar Günü´

<br>Soner AYDIN/MERSİN, (DHA) MERSİN´de şehit yakınlarının `Babalar Günü´ nedeniyle ziyarete geldikleri şehitlikte hüzünlü anlar yaşandı.<br>Merkez Şehir Mezarlığı'ndaki şehitlikte babalar gününe özel düzenleme yapıldı. Şehit ailelerinin kabirlere bırakması için mezarlık girişindeki masaya güller konuldu. Mezarları elleri ile temizleyen, otları ayıklayan şehit aileleri, diktikleri çiçekleri sularken hüzünlü anlar yaşadı. Okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından şehitler için dua edildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve beraberindekiler de şehit mezarlarına çiçek bıraktı.<br>DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN<br>2020-06-21 14:52:54<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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