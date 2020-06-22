Mersinliler, yeni normalde spor aktivitelerine başladı

Korona virüs salgını nedeniyle 3 aylık süreyi evlerinde geçiren Mersinliler, yeni normalleşme süreciyle birlikte sportif faaliyetlere ağırlık vermeye başladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen, 'Harekete devam projesi' kapsamında, kentin 17 noktasında bir araya gelen gençyaşlı her kesimden vatandaş, sabah ve akşam saatlerinde antrenörler eşliğinde ücretsiz olarak bilinçli spor yapıyor.



“Sahilde arkadaşlarıyla birlikte spor yapmanın keyfi onlar için başka”

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde görevli antrenör Ferda Ongun da sahil şeridindeki Adnan Menderes Bulvarı Fenerbahçe Meydanında çalışmalarını sürdürüyor. Bilinçli spor yaptırarak, hareketi verimli ve güvenli hale getirdiklerini söyleyen Ongun, “Vatandaşlarımız sakatlanma riski taşıyarak bilinçsiz bir şekilde spor yapmaktansa, bizler eşliğinde sakatlanma riskini azaltan, bilinçli spora katılıyor. Hem ruhen hem de bedenen rahatlıyorlar. Burada spor dışında güzel arkadaşlıklar ve dostluklar da oluşuyor. Çoğunluğu 50 yaş üstü insanlar olduğu için onlara sohbet çok iyi geliyor. Tabii aralarında gençler de var. Onlar da formlarını korumak istiyorlar. Yürüyüşlerini yapıyorlar ardından bize katılıyorlar. İnsanlar virüsten dolayı uzun süre içeride kaldılar. Çok sıkıldılar. Yeni normalleşme sürecinde ruhen de rahatlamaya başladılar. Tabii açık alanda, böyle güzel bir sahilde arkadaşlarıyla birlikte spor yapmanın keyfi onlar için başka” dedi.



“Mersin’de yaşamak çok güzel”

Fenerbahçe Meydanındaki antrenmanlara katılan ev hanımı Özgül Gökalp, temiz havada antrenör eşliğinde spor yapmaktan memnun olduğunu belirterek, “2 senedir sporla ilgileniyorum. Hocamız burada bize çok güzel eğitim veriyor. Hava temiz, deniz güzel. Mersin’de yaşamak çok güzel. Halkımıza tavsiye ederim” diye konuştu.



“Yürümeyi dahi unutmuştuk. Yeni yeni canlanıyoruz”

Sevim Üzüm ise Almanya’da senelerce hemşirelik yaptıktan sonra son 10 yıldır emekliliğini sürdürüyor. Üzüm, Fenerbahçe Meydanında katıldığı spor etkinliği ile ilgili, “Burada çok güzel bir ortam var. Her gün aynı saatte hocamızın gelmesini sabırsızlıkla bekliyoruz. Vücudumuz rahatlıyor. Bu süreçte kollarımızı kaldıramıyorduk. Şimdi kendimize geldik. Yürümeyi dahi unutmuştuk. Yeni yeni canlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

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