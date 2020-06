Mezitli'de 'Güneş Günü' etkinliği

Mezitli Belediyesi ile Makine Mühendisleri Odası, yılın en uzun günü olan 21 Haziran Dünya Güneş Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Mezitli Belediyesi Güneş Enerji Kompleksinde gerçekleşen etkinlikte, alternatif enerji kaynaklarına ve güneş enerjisinin faydalarına dikkat çekilirken, güneş enerjisi ile çalışan araçlar ve cihazlar da sergilendi.

Makine Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı İbrahim Yücesoy, her yıl yaptıkları Dünya Güneş Günü kutlamasını daha büyük bir etkinliğe taşıma yönündeki önerilerinin üzerine başlatılan Soli Güneş Festivalinin, Mezitli Belediyesi tarafından 10 yıldır yapıldığını söyledi. Oda olarak güneşin önemine dikkat çekmek amacıyla çok sayıda etkinlik yaptıklarını ifade eden Yücesoy, “Büyük oranda dışa bağımlı olduğumuz enerji alanında ülkemizin zenginliklerini değerlendirerek temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dikkat çekmek istiyoruz. Türkiye güneş enerjisi açısından son derece zengindir" dedi.

Küresel salgın olamasaydı bu yıl 10. kez Soli Güneş Festivali için buluşacaklarını ifade eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da önümüzdeki yıl her zamankinden daha kapsamlı ve görkemli şekilde kutlayacaklarını dile getirdi. “Güneş, toprak ve suyu en rasyonel biçimde kullanmak durumundayız” diyen Tarhan, artık tüm dünya ülkelerinin de bu konu üzerinde yoğunlaştıklarına işaret etti, 325 günü güneşli geçen Mersin için güneşin çok daha önemli olduğunu söyledi.

Petrol fiyatlarının giderek artması üzerine dünyada güneş enerjisi gibi yeni kaynaklara ihtiyaç duyulduğuna vurgu yapan Tarhan, “Günümüzde güneş enerjisinden çok farklı biçimlerde ve alanlarda yararlanılmaktadır. Çok büyük enerji ihtiyacına karşın güneş enerjisinin Türkiye’deki toplam elektrik üretimi içerisindeki payının sadece yüzde 2.5 düzeyindedir. Oysa güneşin etkilerinde Avrupa’da birinci, dünyada dördüncü sıradayız. Ülkemizde ithalatın 4’te 1’i enerjiye gidiyor. ‘Tam bağımsız demokratik Türkiye’ derken biz bundan bahsediyorduk. Ülkemiz dışa bağımlılıktan kurtulsun istiyoruz. Güneş enerjisi, kurulum ve kullanım kolaylığı olmasının yanı sıra çevreyi kirletmemesi ve zararlı atık oluşturmaması gibi özelliklere sahip bir yenilenebilir, tükenmeyen enerji kaynağıdır. Enerji açısından dışa bağımlılığı ortadan kaldırır. Ulaştırma harcaması yoktur. Her yerde yararlanılır. Karmaşık teknoloji gerektirmez. İşletme masrafları az, gaz dumanı, kükürt veya radyasyon gibi zararlı atıkları yoktur. Güneş enerjisinin kullanımına yönelik çabalarımız devam edecek” dedi.

