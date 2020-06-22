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MEÜ’nün hemşire adayları, yaşadıkları illerde maske kullanımı ve hijyeni anlattı

İHA

– Mersin Üniversitesi (MEÜ) Hemşirelik Fakültesi öğrencileri, yaşadıkları il ve ilçelerde, evlerde ve vatandaşların yoğun olarak kullandıkları market, kuaför, kafe, lokanta gibi iş yerlerinde doğru maske kullanımı, hijyen ile sosyal mesafe kurallarını uygulamalı olarak anlattı.

MEÜ’nün hemşire adayları, yaşadıkları illerde maske kullanımı ve hijyeni anlattı

– Mersin Üniversitesi (MEÜ) Hemşirelik Fakültesi öğrencileri, yaşadıkları il ve ilçelerde, evlerde ve vatandaşların yoğun olarak kullandıkları market, kuaför, kafe, lokanta gibi iş yerlerinde doğru maske kullanımı, hijyen ile sosyal mesafe kurallarını uygulamalı olarak anlattı.
MEÜ’den yapılan açıklamaya göre, Hemşirelik Fakültesi öğrencileri, korona virüs salgını döneminde koruyucu önlemlere ilişkin halk sağlığı çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede, 4. sınıf öğrencileri; Dr. Öğr. Üyesi Emine Öncü ve Dr. Öğr. Üyesi Sümbüle Vayısoğlu sorumluluğunda, Arş. Gör. Yasemin Güven ve Arş. Gör. Ezgi Önen rehberliğinde, salgın döneminde toplum sağlığını korumaya dönük uygulamalar gerçekleştirdiler.
Öğrenciler; Mersin’le birlikte Adana, Bursa, Diyarbakır, Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri il ve ilçelerinde dershane, bijuteri, market, kuaför, kafe, lokanta ve terzihane gibi iş yerleri ile yaşadıkları yerlerde komşularına, doğru maske kullanımı, uygun el hijyeni ve sosyal mesafenin korunması hakkında bilgilendirme çalışmaları yaptılar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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