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Müdür Şahne, muhtarlarla bir araya geldi Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne: "Uyuşturucu ile her alanda verdiğimiz kararlı mücadelemiz sonuç veriyor"

İHA

Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, uyuşturucu ile her alanda verdikleri kararlı mücadelenin sonuçlarını verdiğini belirterek, "Birçok tedbir aldık, birçok proje ortaya koyduk. Arkadaşlarımızın gerçekleştirdiği harika operasyonlar sayesinde narkotik suçlar kapsamında 3 yıldır Türkiye birincisiyiz. Yine kaçakçılık suçlarında Türkiye de performansı yüksek ilk beş il arasındayız. Asayiş suçlarında özellikle mala karşı işlenen suçlarda yüzde 50'ye kadar bir düşüş yaşandı" dedi.

Müdür Şahne, muhtarlarla bir araya geldi Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne: "Uyuşturucu ile her alanda verdiğimiz kararlı mücadelemiz sonuç veriyor"

Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, uyuşturucu ile her alanda verdikleri kararlı mücadelenin sonuçlarını verdiğini belirterek, "Birçok tedbir aldık, birçok proje ortaya koyduk. Arkadaşlarımızın gerçekleştirdiği harika operasyonlar sayesinde narkotik suçlar kapsamında 3 yıldır Türkiye birincisiyiz. Yine kaçakçılık suçlarında Türkiye de performansı yüksek ilk beş il arasındayız. Asayiş suçlarında özellikle mala karşı işlenen suçlarda yüzde 50'ye kadar bir düşüş yaşandı" dedi.
Şahne, Akdeniz ilçesine bağlı mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Toplantıda bölge halkının güvenlik sorularının çözümüne yönelik genel değerlendirmeler ile mahallelerde resmi, motosikletli yunus ekipleri, çarşı ve mahalle bekçileri ile alınacak güvenlik tedbirleri hakkında görüşüldü. Toplantıda mahalle muhtarları sırayla söz alarak, sorunlarını dile getirdi. Muhtarlar, tır ve kamyonların mahalle aralarına girmemesi, yaşanan trafik yoğunluğuna çözüm bulunması, sokak aralarındaki parklar ile ilgili ceza yazılması, hurdacılar ile ilgili uygulamaların sıklaştırılması, mahalle giriş ve çıkışlarında mobese sayısının arttırılması, gece bekçi görevlendirilmesi gibi taleplerde bulundu.
Müdür Şahne de Akdeniz ilçesine eğitimi tamamlanacak 180 bekçiden 40'ın verileceğini, 180 adet mobese direğinin de bölgeye dikilmesinin planladığını söyledi. Şahne, "Mahallelerinizle ilgili yapacağımız her türlü istişare Mersin’in güvenliği ve asayişi konusunda bizlerin daha aktif çalışmasını sağlayacaktır. Bu noktada sizlerin rolü çok önemlidir. Biz ne kadar sokakta mücadele veriyor olsak da daha iyi bir başarı elde edebilmemiz için bilgi akışının süreklilik göstermesi gerekmektedir. Bizim sizlerden alabileceğimiz en büyük destek mahallelerinizde meydana gelen asayiş ve güvenlik ile ilgili her türlü olayı anında bizlere haberdar etmenizdir. Bizim esas meselemiz burada sizi dinlemek, özellikle bize ileteceklerinizi teker teker not almak. Gücümüz yettiğince de burada çözebilmektir. Bütün meseleleriniz de sizinle birlikte olduğumuzu ifade etmek isterim" diye konuştu.
Uyuşturucu ile her alanda verdikleri kararlı mücadelenin sonuç verdiğini vurgulayan Şahne, "Birçok tedbir aldık, birçok proje ortaya koyduk. Arkadaşlarımızın gerçekleştirdiği harika operasyonlar sayesinde narkotik suçlar kapsamında 3 yıldır Türkiye birincisiyiz. Yine kaçakçılık suçlarında Türkiye'de performansı yüksek ilk beş il arasındayız. Asayiş suçlarında özellikle mala karşı işlenen suçlarda yüzde 50'ye kadar bir düşüş yaşandı” ifadelerini kullandı.
Toplantının sonunda Şahne, Mesudiye Mahallesi'nin 43 yıllık muhtarına hediye verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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