Yerinde dönüşümle kiraya çıkmadan ev sahibi oluyorlar

<br>MERSİN, (DHA) MERSİN´in merkez Akdeniz ilçesi Çay Mahallesi'ndeki Ataş yerleşkesinde Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı'nca başlatılan yerinde kentsel dönüşüm projesi kapsamında 416 konutluk ilk 20 bloğun yapımına başlandı. Yoğun olarak dar gelirli vatandaşların yaşadığı mahallenin çehresi değişirken, hak sahipleri kiraya çıkmadan ev sahibi olacak.<br>Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, yerinde kentsel dönüşüm projesiyle ilgili basın toplantısı düzenledi. Gültak, 142 dönümlük alanda ilk etabında 416, toplamda 684 konut, 36 iş yeri, cami, fitness alanları ve çocukların rahatlıkla oynayabilecekleri bölümlerin olduğu çok modern bir tarzda bir yerleşim alanı yapılacağını söyledi.<br>Gültak, projenin Türkiye'de ilklerden biri olduğunu belirterek, "İlk kez kimseyle oturulup konuşulmadan bir projeyi gerçekleştirmiş oluyoruz. Bloklarımız yükselecek, dairelerimizin bitme aşamasında biz vatandaşlarımızla sohbet edeceğiz ve onlar buraya taşınacaklar. Böylelikle evsiz kalmayacaklar, kiraya çıkmayacaklar. Bölgelerinden ve mahallelerinden uzaklaşmış olmayacaklar. Vatandaşlar kendi evlerinde otururken yeni bir ev sahibi olacak. Bu daireleri ve dükkanları, sadece Çay Mahallesi'nde oturanlara vereceğiz. Aslında bunun bir adı da kentsel dönüşümle birlikte `yerinde çözüm, yerinde dönüşüm' de diyebiliriz. Bundan dolayı da çok rağbet görüyor" dedi.<br>'KENT GİRİŞİ MODERN GÖRÜNÜME KAVUŞACAK'<br>Proje ile kent girişinin daha modern bir görünüme kavuşacağını ifade eden Gültak, "Mersin'in girişinde Çay ve Çilek mahalleleri var. Bu projeyle birlikte biz dönüşümü başlatmış oluyoruz. Şehrimizin girişi de güzelleşecek. Ayrıca orada yaşayan, yıllarca makus talihine bırakılmış insanlarımız da rahatlıkla çocuklarının gezebilecekleri, oynayabilecekleri, kadınlarımızın oturup sohbet edebilecekleri, beylerin rahat bir yaşam alanı olan bölgeye hep birlikte sahip çıkmış olacaklar. Bunun için çok mutluyuz" diye konuştu.<br>Bölgede yaşayanları maddi sıkıntıya sokmadan projeyi gerçekleştirmeye çalıştıklarını kaydeden Başkan Gültak, "Şu an bile 15 yıllık kredi çıktı. Fakat bu tür kredilerde 20 yıla kadar krediler verilebiliyor ve faiz oranları da uygun oluyor. Ayrıca biz çıkacak olan farkları da minimize edeceğiz. Çok büyük farklarla Çay Mahallesi'nin karşısına çıkmayacağız. Biz oradaki vatandaşımızın yaşam tarzını, çalışma şartlarını ve imkanlarını biliyoruz; gücümüz yettiği kadar Çay Mahallesi'ndeki vatandaşlarımızı mağdur etmeden bu çalışmayı sonlandıracağız" ifadesini kullandı.<br>FOTOGRAFLIDHA-Genel Türkiye-Mersin / Akdeniz MERSİN, (DHA)<br>2020-06-22 16:33:47<br>

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