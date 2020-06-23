Vahşi balık türleri Akdeniz'in karakterini değiştirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vahşi balık türleri Akdeniz'in karakterini değiştirdi

DHA

Vahşi balık türleri Akdeniz'in karakterini değiştirdi

<br>Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)MERSİN Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Ayas, 1800´lerin sonunda açılan Süveyş Kanalı nedeniyle Kızıl Deniz'deki tropik türlerin Akdeniz'e geçişiyle dünya tarihinde 'ilk kez' bir denizde değişimin yaşandığını söyledi. Akdeniz´in tropikleştiğini kaydeden Doç. Dr. Ayas, "Mesela popüler olan balık çeşitlerinin dışında karides türleri, deniz anası türleri gibi çok sayıda tür Akdeniz´de bugün için tropik kökenli olup da vahşi ve istilacı olarak kabul edilenler popülasyon kurup varlığını devam ettiriyor" dedi.<br>Dünyada insanın tanık olduğu ilk ve tek karakter değiştiren deniz olma özelliği taşıyan Akdeniz'in doğusunda özellikle son 25 yılda tropikleşme yaşandı. Mersin Körfezi'nin Türkiye´de en hızlı tropikleşmenin yaşandığı yerlerin başında geldiği belirtildi. Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Ayas, 1800´lerin sonunda Süveyş Kanalı'nın açılmasının ardından 'tropik' türlerin Akdeniz´e geçmeye başladığını belirterek, "Akdeniz tropikleşmeye başladı. Akdeniz, güneydoğusunda Süveyş Kanalı ile Kızıl Deniz´e bağlanıyor. Kızıl Deniz´deki tropik türler de bunun üzerine Akdeniz´e geçmeye başladı. Bu, 1800´lerin sonlarından bugüne kadar ilerleyen bir süreçtir. Dünya tarihinde ilk kez bir denizde değişim yaşanıyor. Bir denizin karakterini değiştirmesi insanlık tarihinde ilk kez gözlemleniyor. Çünkü bu süreç, yüzlerce yıl sürebilen bir süreç olduğu için bizler insanlık tarihi boyunca ilk kez Akdeniz'in, bir denizin karakter değişimine tanıklık ediyoruz. Bu önemli ve heyecan verici bir durumdur" dedi<br>8 BİN 500 MAKROSKOPİK CANLI YAŞIYOR<br>Akdeniz´in Avrupa´daki en büyük deniz olduğunu ifade eden Doç. Dr. Deniz Ayas, "Akdeniz´in 23 ülkeye kıyısı var. Akdeniz´de 700 kadar balık türü olan deniz ve aynı zamanda göç geçişi yüksek bir vahşi ekosistemi olarak değerlendirebiliriz. Akdeniz´de 8 bin 500 üzerinde gözle görülebilin makroskopik deniz canlısı yaşıyor. Bu nedenle de Akdeniz önemli bir deniz ve ılıman bir karakterdedir. Süveyş Kanalı´nın açıldığı günden bu yana çeşitli balık türleri Akdeniz´e geçiyor. Bu türle buraya gelerek popülasyon kurarak Akdenizli balıklar olmaya başladılar. Mesela popüler olan balık çeşitlerinin dışında karides türleri, deniz anası türleri gibi çok sayıda tür Akdeniz´de bugün için tropik kökenli olup da vahşi ve iztilacı olarak kabul edilenler popülasyon kurup varlığını devam ettiriyor" diye konuştu.<br>'AKDENİZ, ÖNEMLİ BİR DENİZ ALANI'<br>Akdeniz´in kendine özgü türlerinin yanı sıra 'lesepsiyon' olarak adlandırılan Kızıl Deniz´den gelen göçmen türleri de barındırdığına dikkat çeken Doç. Dr. Deniz Ayas, şöyle devam etti:<br>"Bu göçmen türler Akdeniz´in tropikalleşmesini, tropik bir deniz karakterleşmesini sağlıyor. Burada biz Akdeniz´i 3 ana bölüm olarak ayırabiliriz. Çünkü Akdeniz, çok büyük bir denizdir. Doğu Akdeniz bu tropikleşmede en fazla etkilenen bölgedir. Bu bölge içerisinde de Mersin sahil şeridi de bu tropikleşmenin gözle görülebileceği önemli bir deniz alanı olarak karşımıza çıkıyor." DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa Ercan<br>2020-06-23 09:08:40<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Seçer: "Yeni yapılacak tesisle Silifke ve Taşucu'nun arıtma sorununu birlikte çözeceğiz" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Silifke ilçesinde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Seçer: "Yeni yapılacak tesisle Silifke ve Taşucu'nun ...
Başkan Tollu’dan şehit babalarına ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Tollu’dan şehit babalarına ziyaret
Mersin'de zehirlenen 20 küçükbaş telef oldu
YEREL HABERLER Mersin'de zehirlenen 20 küçükbaş telef oldu
Yerinde dönüşümle kiraya çıkmadan ev sahibi oluyorlar
YEREL HABERLER Yerinde dönüşümle kiraya çıkmadan ev sahibi oluyorlar
Tüzün, Akdeniz Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirildi
YEREL HABERLER Tüzün, Akdeniz Belediye Başkan Yardımcılığı görevine ...
Müdür Şahne, muhtarlarla bir araya geldi Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne: "Uyuşturucu ile her alanda verdiğimiz kararlı mücadelemiz sonuç veriyor"
YEREL HABERLER Müdür Şahne, muhtarlarla bir araya geldi Mersin İl ...
Erdemli'de kontrollü normalleşme sürecinde eklem hastalarına özel yol
YEREL HABERLER Erdemli'de kontrollü normalleşme sürecinde eklem ...
Başkan Yılmaz'dan şehit babalarına anlamlı mektup
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz'dan şehit babalarına anlamlı mektup
MEÜ’nün hemşire adayları, yaşadıkları illerde maske kullanımı ve hijyeni anlattı
YEREL HABERLER MEÜ’nün hemşire adayları, yaşadıkları illerde maske ...
Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 6 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 6 kişi yakalandı
Mezitli’de Uluslararası Yoga Günü kapsamında etkinlik düzenlendi
YEREL HABERLER Mezitli’de Uluslararası Yoga Günü kapsamında etkinlik ...
Tarsus’ta 20 küçük baş hayvan telef oldu
YEREL HABERLER Tarsus’ta 20 küçük baş hayvan telef oldu
10 gündür kayalıklarda mahsur yavru köpek kurtarıldı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER 10 gündür kayalıklarda mahsur yavru köpek kurtarıldı/ ...
Başkan Bozdoğan, evinde karantinaya alındı
YEREL HABERLER Başkan Bozdoğan, evinde karantinaya alındı
Anamur'da 83 bin 600 dekar arazi suya kavuşacak
YEREL HABERLER Anamur'da 83 bin 600 dekar arazi suya kavuşacak
Mersinli dağcıların zorlu zirve yolculuğu 
YEREL HABERLER Mersinli dağcıların zorlu zirve yolculuğu 
Başkan Yılmaz'a huzurevi sakinlerinden 'Babalar Günü' hediyesi
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz'a huzurevi sakinlerinden 'Babalar Günü' ...
Mezitli'de 'Güneş Günü' etkinliği
YEREL HABERLER Mezitli'de 'Güneş Günü' etkinliği
Kayalıkların arasına giren 4 aylık yavru köpek 10 gün sonra kurtarıldı
YEREL HABERLER Kayalıkların arasına giren 4 aylık yavru köpek 10 gün ...
Ataş yerleşkesindeki kentsel dönüşüm, Türkiye’de bir ilk Mersin’in merkez Akdeniz ilçesi Çay Mahallesi'nde yer alan Ataş yerleşkesinde TOKİ’nin ilk etapta 416 konuttan oluşan 20 bloğun yapımına başladığı yerinde kentsel dönüşüm projesi, Türkiye’de ilklerden biri olacak Akdeniz Belediye Başkanı Gültak: “Dairelerimizin bitme aşamasında biz vatandaşlarımızla sohbet edeceğiz ve onlar buraya taşınacaklar. Böylelikle evsiz kalmayacaklar, kiraya çıkmayacaklar”
YEREL HABERLER Ataş yerleşkesindeki kentsel dönüşüm, Türkiye’de bir ...
Mersinliler, yeni normalde spor aktivitelerine başladı
YEREL HABERLER Mersinliler, yeni normalde spor aktivitelerine ...
10 gündür kayalıklarda mahsur yavru köpek kurtarıldı
YEREL HABERLER 10 gündür kayalıklarda mahsur yavru köpek kurtarıldı
Telefonuna gelen şifreleri söyledi, 8 bin 600 lira dolandırıldı Mersin’de yaşayan emekli astsubay, telefon dolandırıcılarının kurbanı oldu Telefonla arayarak kendisine "0,49 faizle kredi çıktığını" söyleyen kişiye telefonuna gelen şifreyi 2 kere söyleyen vatandaş, 8 bin 600 lira parasını kaptırdı
YEREL HABERLER Telefonuna gelen şifreleri söyledi, 8 bin 600 lira ...
Tarsus Belediye Başkanı, koronavirüse yakalandığını açıkladı
YEREL HABERLER Tarsus Belediye Başkanı, koronavirüse yakalandığını ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X