Seçer: “Sahiller vatandaşındır. İstediği yerde havlusunu atar güneşlenir”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, belediye olarak işlettikleri plajlarda, belediye şirketinin dışında hiçbir ticari faaliyete izin vermeyeceklerini belirten Başkan Seçer, “Sahiller vatandaşındır. Gelip istediği yere havlusunu atar, güneşlenir” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Silifke programı kapsamında, Taşucu’nda mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait olan ve şu an atıl durumda bulunan eski öğrenci yurdu binası ile eski belediye binasında incelemelerde bulundu. Taşucu Başkanlar Parkı ile Atatürk Evinde de incelemeler yapan Seçer, SEKA arazisi ile liman arasında kalan ve Kum Mahallesi ile Taşucu Mahallesini bağlayan Palmiye Sokağını da gezdi. Seçer, şu an yaya trafiğine uygun olmayan sokağın bir bölümünün yaya yolu, bir bölümünün bisiklet yolu olarak düzenlenmesi için Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığının çalışma yapmasını istedi.

Başkan Seçer, Taşucu’nun kanalizasyon ağını Silifke’deki atıksu arıtma tesisine bağlayacak olan 8 kilometrelik atıksu terfi merkezi inşaatının Sökün Mahallesinde yer alan bölümünde de incelemelerde bulunarak, teknik birimlerden bilgi aldı.



Seçer, Susanoğlu ve Yapraklıkoy’u gezdi

Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesinin iştiraklerinden Denizkızı Turizm A.Ş. tarafından işletilen Susanoğlu Plajını da gezdi. Plajdaki kafede oturarak vatandaşlarla sohbet eden Seçer, sahillerin kullanım hakkının Milli Emlak’ta olduğunu, Denizkızı Turizm A.Ş.’nin sahillerin sadece bir bölümünü kiraladığını ve bu alanda faaliyetini yürüttüğünü vurguladı. Seçer, “Sahiller vatandaşındır. Gelip istediği yere havlusunu atar, güneşlenir ama şezlongunu orada bırakamaz. Milli Emlak bile sahilin tamamını kiraya veremez. Biz burayı Milli Emlak’tan kiralıyoruz. Kar da etmiyoruz. Bizim kiraladığımız alanda, bizim dışımızda hiçbir işletme şezlong koyamaz. Ama vatandaş kendi havlusuyla, şezlonguyla gelebilir” dedi.

Belediye şirketi eliyle kiraladıkları alanlarda başka işletmelerin faaliyet yapamayacağını ifade eden Seçer, sahilin diğer kısımlarında ticari faaliyet yapmak isteyenlerin kaymakamlıkla ya da Milli Emlak’la görüşmesi gerektiğini kaydetti.

Başkan Seçer, Denizkızı Turizm A.Ş. tarafından işletilen Yapraklıkoy Plajında da incelemelerde bulundu, vatandaşların sorularını yanıtladı.



“Denizi kirleten gemilere 32 milyon lira ceza yazdık”

Başkan Seçer, bir vatandaşın denizi kirleten gemilerle ilgili şikayeti üzerine, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığından bütün bu sahilin temizlik kontrolünü istedik. Bize verdikleri koordinat içinde bir yıl içerisinde denizi kirleten gemilere 32 milyon lira ceza yazdık. Biz 3 belediye, Hatay, Adana ve Mersin ortak proje başlattık. ODTÜ ile de çalışıyoruz. 4 yıl içinde bu bölgenin altyapı ve arıtma sorununu da bitireceğiz” dedi.

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