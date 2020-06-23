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Başkan Seçer'den YKS’ye girecek öğrencilere mektup Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Gireceğin sınav, hayatındaki başaranın bir ölçütü değil"

İHA

Başkan Seçer'den YKS’ye girecek öğrencilere mektup Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Gireceğin sınav, hayatındaki başaranın bir ölçütü değil"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 2728 Haziran’da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde, Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerinde eğitim gören 4 bin 400 öğrenciye mektup göndererek, hem süreci değerlendirdi hem de başarı dileklerini iletti.
Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi idareci ve öğretmenleri, pandemi nedeniyle mart ayından bu yana uzaktan eğitim alan öğrencileri gruplar halinde ziyaret ederek, Başkan Seçer’in mektubunu iletiyor. Hem merkezde hem de ilçelerde gerçekleştirilen ziyaretlerde, öğrencilere ayrıca ücretsiz kaynak kitap ve deneme sınavları teslim ediliyor.
Başkan Seçer, tüm öğrencilerin isimlerine özel olarak hazırlanan zarfların içinde yer alan ve evlere öğretmenler tarafından tek tek dağıtılan mektubunda şu ifadelere yer verdi:
“Sevgili gençler, dünyamız, belki de tarihin en zor zamanlarının birinden daha geçiyor. Korona virüs salgını, ekonomik ve sosyal hayatta oluşturduğu ağır tahribatlarla dil, din, ırk, cinsiyet, zenginfakir ayırt etmeksizin tüm insanlara ve bütün insanlığa tarihi sorunlar yaşatıyor. Biz yöneticilere ise tarihi sorumluluklar yüklüyor. Bizlerde bu sorumlulukla, bir taraftan halk sağlığına yönelik tedbirlerimizi alırken, bir taraftan da 'yeni normalleşme' adı verilen bu süreçte, tedbirlerimizi ve vatandaşlarımıza destek hizmetlerimizi artırarak hayata geçirmeyi sürdürüyoruz. Sizlerin eğitim, kültür ve sosyal alanlardaki talep ve ihtiyaçlarınızın kesintiye uğramaması için var gücümüzle çalışıyoruz. Kıymetli evlatlarım; böylesi bir dönemde senin de yaşadığın zorlukların farkındayım. Sokağa yeterince çıkamadığını, arkadaşlarınla buluşup sohbet edemediğini, geleceğine yön verecek bir sınava dahi sıkıntı ve stres dolu bir ortamda hazırlandığını çok iyi biliyorum. Ama üzüntüye, endişeye yer yok. Çünkü gireceğin sınav, hayatındaki başarının bir ölçütü değil. Eğitime, bilime inanan ve siz gençlere sonsuz güvenen belediye başkanınız olarak, dün olduğu gibi bugün ve yarın da her zaman senin yanındayım. Her zaman önerilerine ve fikirlerine açığım. Elbette bu zor günler geçecek. Daha güzel, daha sağlıklı günlere hep birlikte erişeceğiz. Siz gençler başarılı oldukça, ülkemize ve insanlığa katkı sundukça bizim gururumuz ve mutluluğumuz da artacak. Hayatının her aşamasında, mutluluk ve sağlıklı bir gelecek hep seninle olsun. Çünkü gerçek başarı budur. En içten sevgilerimle.”

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