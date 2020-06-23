Başkan Gültak'ın mahalle ziyaretleri sürüyor

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Karacailyas Şakir Gülmen Mahallesi’ni ziyaret ederek, mahallenin eksiklerini ve ihtiyaç duyduğu hizmetleri yerinde tespit etti.

Mahalle muhtarı Ali Özay ile bir araya gelen Gültak, daha sonra mahallenin sokaklarını tek tek gezdi, bölgedeki eksiklikleri tespit ederek, belediye yetkililerinden yeni açılacak yollar hakkında bilgi aldı, yapılması gereken hizmetler konusunda talimat verdi. Mahalle sakinleri ve esnafını da ziyaret eden Gültak, dile getirilen talep ve sıkıntıları dinledi.

“Yeni yollar açacağız, park ve diğer eksiklikleri gidereceğiz”

Salı ve cuma günleri olmak üzere, haftanın iki günü mutlaka mahalleleri ziyaret ettiğini söyleyen Gültak, "Muhtarlarımızı ziyaret ediyor, mahallelerde ne hizmetler yapıldığını ve ne gibi hizmetlere ihtiyaç duyduğunu kontrol ediyor, yerinde tespit ediyoruz. Bugün de Karacailyas bölgemizde, Şakir Gülmen Mahallemizi ziyaret edip, gezdik. Belediyemiz ilk yılı itibariyle bu mahallemize elbette hizmetler sundu. Tabi hizmetlerin devamı da gelecek. İşte bugün açılması gereken ancak yıllardır bekleyen yolları kontrol ettik. Bununla ilgili altyapı hazırlanmış. Yakın tarihte bu yolları açacağız. Onun dışında parkbahçeler, spor sahaları ile birkaç yerde eksiklik gördüm, arkadaşlara talimat verdim. Mahallelerimizi ziyaret ederek, muhtarlarımız ve mahalle sakinleri ile buluşuyor, sorun ve talepleri birinci ağızdan dinliyor ve çözüme kavuşturuyoruz. Bu mahallemizin sorun ve eksiklerini de en kısa zamanda çözeceğiz” dedi.

“İhtiyaç duyduğumuz çalışmalar yakında başlayacak”

Şakir Gülmen Mahalle Muhtarı Ali Özay, “Yıllardan beri açılması gereken yollarımız halen tıkalı. Sağ olsun Başkanımızın ziyaretiyle birlikte, şu an mahallemizin eksiklerini gidermek üzere, yolların, sokakların açılması için gereken çalışmalar başlayacak. Başkanımız bu konuda gerekli yerlere talimat verdi. Mahallemize hizmetlerin devamını diliyor, çok daha güzel şeylerin yapılacağına olan inancımla, mahallem ve kendi adıma Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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