Esenbağlar Mahallesi yolu 15 yıl sonra asfaltlandı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, merkez Mezitli ilçesine bağlı Esenbağlar Mahallesinde gerçekleştirdiği asfalt kaplama çalışmasını tamamlayarak 3 okula ulaşımın sağlandığı yolu hizmete açtı. Taş Mektep Müzesinin de bulunduğu bölgede Esenbağlar yolu 15 yıl sonra asfaltlanmış oldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent genelindeki önemli noktalarda yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda, Mezitli ilçesi Esenbağlar Mahallesine giden yolda 4 bin 100 metre çift kat sathi asfalt kaplama çalışması yapıldı. ‘Okul yolu’ olarak da bilinen Esenbağlar yolunda yapılan çalışma, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler tarafından hızla tamamlandı.

Asfalt çalışmalarını 2 kombi sathi asfalt kaplama aracı, 1 distribütör ve 1 silindir ile gerçekleştiren ekipler, bölgede bulunan okullara giden ve toplu taşıma araçları tarafından da yoğun olarak kullanılan yolda çift kat sathi kaplama asfalt çalışmalarını bitirdi.

Esenbağlar Mahallesi yolu, bölgede yer alan Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Davultepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Mezitli Anadolu Lisesine ulaşım sağlıyor.



Taş Mektep Müzesinin bulunduğu bölgede çalışma

Esenbağlar Mahallesinde yapılan çalışmanın yanı sıra ekipler, 71019 ve 71048 sokaklarda da bin 67 ton sıcak asfalt kaplama çalışması yaptı. Bu sayede, 1923 yılında inşa edilen ve şu an müze olan Taş Mektep’in de bulunduğu bölgede önemli bir ihtiyaç daha karşılanmış oldu. Ekipler, sıcak asfalt kaplama çalışmalarını kısa sürede tamamladı. Toplamda 4 bin 640 metre yol asfaltlanarak, vatandaşların hizmetine sunuldu.

Esenbağlar Mahallesi Muhtarı Hasan Develi, çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Büyükşehir Belediye Başkanımıza talepte bulunduk. Burada tarihi bir okulumuz var. Hem tarihimize sahip çıkmak amacıyla hem de Büyükşehir Belediyemize ait olan bu yolda asfalt çalışması için müracaatta bulunduk. Bu doğrultuda Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer, bizimle ilgilendi, konuyla ilgili taleplerimizi gerçekleştirdi. Mahalle halkı ve şahsım adına kendilerine teşekkür ediyoruz. Mahallemizin ulaşımı çok güzel oldu. Daha önce tozdan berbattı. Tozdan kurtulduk” dedi.

20 senedir bölgede ikamet eden ve Esenbağlar yolunda en son 15 yıl önce çalışma yapıldığını belirten Mahmut Gülnar da “Allah razı olsun, çok güzel oluyor” diye konuştu.

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