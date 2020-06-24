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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bir ayda 587 bin 81 TL tutarında fatura askıdan alındı

İHA

MESKİ'nin başlattığı 'Askıda Fatura' kampanyasında 24 Mayıs24 Haziran tarihleri arasında hayırseverler tarafından 15 bin 180 fatura askıdan alınarak, toplam 587 bin 81 TL tutarında fatura ödemesi gerçekleştirildiği bildirildi.

Bir ayda 587 bin 81 TL tutarında fatura askıdan alındı

MESKİ’nin başlattığı ‘Askıda Fatura’ kampanyasında 24 Mayıs24 Haziran tarihleri arasında hayırseverler tarafından 15 bin 180 fatura askıdan alınarak, toplam 587 bin 81 TL tutarında fatura ödemesi gerçekleştirildiği bildirildi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 24 Mayıs’ta "Faturasını ödeyemeyenlerle ‘ben öderim’ diyenler buluşuyor" sloganıyla başlatılan ‘Askıda Fatura’ kampanyası ilk ayını tamamladı. Kampanyada bir ayda 15 bin 180 fatura askıdan alınırken, toplam 587 bin 81 TL değerinde fatura ödendi.

İhtiyaç sahiplerinin faturaları askıdan alınarak, yardımseverler tarafından ödeniyor
Kampanyaya katılmak isteyen yardımsever vatandaşlar, “askidafatura.mersin.bel.tr” ve “emeski.meski.gov.tr/askidafatura” adresi üzerinden dar gelirli ailelere ait ödenmemiş su faturalarının ve fatura miktarlarının görüldüğü listeden istedikleri fatura ya da faturaları seçerek, bu faturaları kredi kartı ya da banka kartı ile ödeyebiliyor. Hayırseverlerin ilk günden bu yana yoğun katılım sağladığı kampanyada, faturasını ödemekte güçlük çeken aileler su faturalarının askıdan alınmasıyla rahat bir nefes alıyor.

“İyiliği ve yardımlaşmayı katlayarak büyütüyoruz”
MESKİ Genel Müdürü Alaeddin Alkaç, gelir durumu olmayan vatandaşların faturasının hayırseverler tarafından ödenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Alkaç, “Kampanyamızla birlikte kentimizde önemli bir yardımlaşma ve dayanışma örneği sergiliyoruz. Dar gelirli vatandaşlarımızla hayırseverleri buluşturduğumuz uygulamamız sayesinde, faturaları askıdan alınan binlerce yurttaşın yüzünü güldürmeye devam ediyoruz. ‘Askıda Fatura’ ile kültürümüzün önemli bir parçası olan ve bizleri değerli kılan iyiliği ve yardımlaşmayı katlayarak büyütüyoruz. Mersin’in geneline yayılan ve mahalleler arası da oluşturulan dayanışma ağı sayesinde vatandaşlarımız, ‘İyilik Bulaşıcıdır’ sloganı ile askıdan aldıkları faturalarla kampanyamıza destek veriyor. MESKİ ailesi olarak, ülkemizin pandemi etkisi altında olduğu bu zor dönemde, iyiliksever vatandaşlarımız aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelerin ev ekonomilerine destek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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