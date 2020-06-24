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<br>Atike Ceylan KAÇAR/SILIFKE(Mersin), (DHA)MERSİN'in Silifke ilçesinde TIR şoförü O.G. (38), aracının patlayan lastiği, kontrol ederken alev alınca yaralandı.<br>Olay, Malazgirt Bulvarı Silifke Orman İşletme Müdürlüğü önünde meydana geldi. O.G. yönetimindeki 80 LG 940 plakalı TIR´ın arka lastiği, Mersin-Antalya yönünde seyir halindeyken patladı. O.G., TIR´ı yol kenarına çekip, indi. O.G.´nin kontrol ettiği lastik aniden alev aldı. O.G. yaralanırken, yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Vücudunda yanıklar oluşan O.G., yapılan ilk müdahalenin ardından götürüldüğü Silifke Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.<br>Lastikteki yangın ise Silifke Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı acil müdahale aracı ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Silifke Atike Ceylan KAÇAR<br>2020-06-24 14:24:44<br>

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