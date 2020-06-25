Mersin'de yoğun olarak kullanılan noktalarda dezenfekte devam ediyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını sürecinde tedbirlere devam ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, yeni normalleşme sürecinde de vatandaşların yoğun olarak kullandığı noktalarda dezenfekte işlemlerini sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yaz aylarının gelmesiyle haşere ile mücadele çalışmalarına da yoğunlaşan ekipler, dezenfeksiyon işlemlerini ilaçlama çalışmalarıyla eş zamanlı yürütüyor. Büyükşehir Belediyesinin haşere ile mücadele ve dezenfeksiyon çalışmaları, 104 ilaçlama aracı ve 395 personel ile yapılıyor.

Vatandaşların yoğun olarak kullandıkları alanları titizlikle dezenfekte eden ekipler, gelen talepler doğrultusunda Anamur’dan Tarsus’a kadar kentin tüm ilçelerinde dezenfeksiyon çalışması yapıyor.

Salgın sürecinin başladığı mart ayı itibariyle sağlık çalışanlarının konakladığı Macit Özcan Spor Kompleksini her gün dezenfekte eden ekipler, 4 merkez ilçe başta olmak üzere özelikle vatandaşların toplu olarak kullandıkları alanlar olan üst geçitler, otobüs durakları, banklar, parklar, yürüyüş ve bisiklet yolları ile ATM’lerin çevrelerini ve kaldırımları dezenfekte ediyor.

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