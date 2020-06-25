Mersin itfaiyesi, hayat kurtarmaya devam ediyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, başarılı çalışmalarla hayatları kurtarmaya devam ediyor. Tarsus Grup Amirliği ekipleri, son dönemde suda boğulma tehlikesi yaşayan bir çocuğu, yüksekte asılı kalan bir işçiyi ve uçuruma sürüklenen araç içinde bulunan 3 vatandaşı zorlu şartlara rağmen kurtardı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 7/24 görev başında olan İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, yangınlar dışında birçok kurtarma operasyonunda yer alarak hayat kurtarıyor.

İtfaiye Dairesi Başkanlığı Tarsus Grup Amirliği ekipleri, geçtiğimiz günlerde, Tarsus merkez Yeşilyurt Mahallesinde bir apartmanın 7’nci katında dış cephede çalışma yaparken üzerinde durduğu iskelenin bir halatının boşalmasıyla aşağıya düşme tehlikesi yaşayan 26 yaşındaki işçiyi kurtardı. Ekipler, seri şekilde olay yerine giderek, işçiyi 33 metrelik merdivenli araçla yara almadan aşağıya indirdi.

Ekipler, kırsal bölgede yer alan Pirömerli Mahallesinde de başarılı bir kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. Dağlık bölgede bulunan mahalleye yakın bir noktada, içinde 3 kişinin bulunduğu aracın yoldan çıkarak yaklaşık 100 metrelik uçuruma sürüklendiği olayda ekipler, halatlar kullanarak zorlu doğa şartlarına rağmen 3 kişiyi kurtardı.

Tarsus Grup Amirliği ekipleri, merkez Yeni Mahalle sınırları içinden geçen DSİ’ye ait ve su seviyesi yüksek olan kanala düşen 6 yaşındaki çocuğu, yine kısa sürede olay yerine intikal ederek sudan çıkartıp, hayata tutunmasını sağladı.



Ekipler 7 gün 24 saat mesaide

İtfaiye Dairesi Başkanlığı Tarsus Grup Amirliği Şube Sorumlusu Kenan Demirpolat’ın amirliğinde 85 personel ile Tarsus merkez başta olmak üzere Bağlar, Gülek, Yenice ve Çamlıyayla istasyonlarında, 13 yangın ve kurtarma olaylarına müdahale aracıyla çalışma yürüten itfaiye ekipleri, can ve mal kaybının en aza indirilmesi için 7 gün 24 saat mesai harcıyor. İtfaiye Eğitmeni Kenan Çelik’in nezaretinde sürekli olarak eğitim çalışmaları uygulanırken, itfaiye erlerine özellikle yükseğe çıkarak intihar girişimi yaşanan olaylarda atlama çadırının ve ekipmanlarının kullanımı ile olay yerinde yapılması gereken diğer olaylarla ilgili detaylı bilgiler veriliyor.

Merdivenli araçlarla yüksek katlı konutlarda canlı kurtarma, yine yüksek katlı konut veya iş yerlerinde meydana gelen yangınlara müdahale, temel yangın ekipmanlarının kullanılması, boğulma vakalarında yapılması gerekenler konusunda sıklıkla eğitimden geçirilen itfaiye erlerine, ayrıca ormanlık veya kırsal alanda oluşan yangınlarda veya kurtarma operasyonlarında dikkat etmeleri gerekenler hakkında bilgiler aktarılıyor.

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