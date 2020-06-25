Kadın çalışanlara online psikoloji eğitimi

Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce, kadın çalışanlara yönelik online olarak iş kulübü eğitimi düzenlendi.

İŞKUR Mersin İl Müdürlüğü, iş kulübü eğitimleriyle dezavantajlı gruplara destek olmaya devam ediyor. Kulüp eğitimlerinde öğrencilere CV ve mülakat teknikleri, iş arama kanalları, kendini tanıma, mülakat canlandırmaları, iletişim becerileri, beden dili gibi konularda uzmanlar tarafından ücretsiz uygulamalı eğitimler düzenlenmesinin yanı sıra, farklı alanlarda iş hayatının ihtiyaçlarının çözümüne yönelik eğitimlerde düzenleniyor.

Bu kapsamda Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce, kadın çalışanlara yönelik iş kulübü eğitimi düzenlendi. İş kulübü lideri Nilgün Deli'nin online platform üzerinden moderatörlüğünü yaptığı, psikolog Engin Aycıl tarafından sunumu yapılan, 'çalışan kadın psikolojisi' konulu seminerde, 'cinsiyet rolleri, toplumsal rollerimiz nelerdir?', 'kadınların iş yaşamında olmasının avantajları nelerdir?' ve 'kadınların tarihsel süreçte iş yaşamındaki yerleri' konu başlıklarında katılımcılara bilgilendirmeler yapıldı.

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