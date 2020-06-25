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Tarsus Duatepe Mahallesi gönüllüleri, 86 faturayı askıdan aldı MESKİ’nin başlattığı ‘askıda fatura’ kampanyası her geçen gün büyüyor. Uygulama, mahalleler arası dayanışmayı beraberinde getirirken, Duatepe Mahallesi gönüllüleri de askıdan 86 fatura alarak, ihtiyaç sahiplerinin su borcunu kapattı

İHA

Tarsus Duatepe Mahallesi gönüllüleri, 86 faturayı askıdan aldı MESKİ’nin başlattığı ‘askıda fatura’ kampanyası her geçen gün büyüyor. Uygulama, mahalleler arası dayanışmayı beraberinde getirirken, Duatepe Mahallesi gönüllüleri de askıdan 86 fatura alarak, ihtiyaç sahiplerinin su borcunu kapattı

MESKİ’nin başlattığı ‘askıda fatura’ kampanya her geçen gün büyüyor. Uygulama, mahalleler arası dayanışmayı beraberinde getirirken, Duatepe Mahallesi gönüllüleri de askıdan 86 fatura alarak, ihtiyaç sahiplerinin su borcunu kapattı.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğünün “Faturasını ödeyemeyenlerle ‘ben öderim’ diyenler buluşuyor” sloganıyla düzenlediği ‘askıda fatura’ kampanyasında dayanışma çığ gibi büyüyor. MESKİ’den yapılan açıklamaya göre, Kampanyaya “İyilik Bulaşıcıdır” sloganıyla destek olan ve 359 adet faturayı askıdan alan Musalla Gönüllüleriyle başlayan mahalleler arası dayanışma halkasına, Tarsus ilçesine bağlı Duatepe Mahallesi sakinleri de katıldı. 86 adet faturayı askıdan alan Duatepe Mahallesi gönüllüleri, mahalleler arası dayanışmayı büyüterek, “İyilik Bulaşıcıdır. Haydi, Altaylılar sıra sizde” çağrısıyla Altaylılar Mahallesi sakinlerini kampanyaya katılmaya davet etti.
Askıdan aldıkları faturaların örnek teşkil etmesini temenni eden Duatepe Mahallesi sakinleri adına açıklamada bulunan Semir Çakos, “Askıda fatura kampanyasına destek olmak istedik. İyiliğin bulaşıcı olduğunu düşünerek, Tarsus’taki diğer mahallelere ve Mersin’in geneline bu düşüncemizi yaymak istedik” dedi.
Duatepe Gönüllüsü Haluk Gülbahar ise ödedikleri faturalardan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Askıda fatura kampanyasına biz de 86 faturayla destek olduk. ‘İyilik Bulaşıcıdır’ diyerek, Musalla Gönüllülerinin Duatepe’ye attığı bu pası biz de diğer mahallelere ve Tarsus geneline ulaştırmak istiyoruz. Daha çok ihtiyaç sahibinin faturasını ödemek istiyoruz. İş dünyasından arkadaşlarımızın askıda faturaya destek olmasını bekliyoruz” diye konuştu.

“Dayanışmayı büyüten tüm iyiliksever yurttaşlarımıza teşekkür ediyoruz”
MESKİ Genel Müdürü Alaeddin Alkaç, “Askıda fatura kampanyamızda, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanmış ihtiyaç sahibi Halkkartlılar, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından belirlenen dar gelirli yurttaşlar ile borçlarından dolayı suları kapalıyken korona virüs nedeniyle geçici olarak açılan ailelerin, ödeme güçlüğü çektikleri faturalarını askıya alıyoruz. Hayırsever vatandaşlarımızın destekleri sayesinde ihtiyaç sahibi binlerce ailenin faturası askıdan alınarak ödeniyor. Kampanyamıza ilk günden beri destek veren ve dayanışmayı büyüten tüm iyiliksever yurttaşlarımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.
Kampanyaya katılmak isteyen yardımseverler, “askidafatura.mersin.bel.tr” ve “emeski.meski.gov.tr/askidafatura” adresi üzerinden, ihtiyaç sahibi ailelere ait ödenmemiş su faturalarının listesini görebiliyor. Fatura miktarlarının görüldüğü listeden istediği fatura ya da faturaları seçen yardımseverler, bu faturaları kredi kartı ya da banka kartı ile ödeyebiliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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