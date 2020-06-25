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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Toroslar'da, okullar YKS öncesi dezenfekte edildi

İHA

– Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde ilçe genelindeki okulları korona virüse karşı dezenfekte etti.

Toroslar'da, okullar YKS öncesi dezenfekte edildi

– Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde ilçe genelindeki okulları korona virüse karşı dezenfekte etti.
Trosolar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, korona virüse karşı tedbir çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda, 2728 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) sınavı öncesinde sınavın yapılacağı ilçedeki 47 okul, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından dezenfekte edildi.
Covid19 tedbirleri kapsamında uygulanan çalışma ile tüm sınıflardaki sıra, masa ve sandalyeler başta olmak üzere kapı kolları, çöp kutuları, koridorlar, tuvalet ve lavabolarda dezenfeksiyon çalışması yapılarak, steril hale getirildi.

"Öğrencilerimiz, sınavlarını hijyenik ortamda gerçekleştirecek"
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, öğrencilerin hijyenik ortamda gönül rahatlığıyla sınava girmeleri için YKS öncesi ilçe genelinde sınavın yapılacağı tüm okulları dezenfekte ettiklerini söyledi. Kontrollü sosyal hayat sürecinde de korona virüse karşı mücadeleye devam ettiklerini belirten Başkan Yılmaz, "Toplum sağlığını korumak önceliğimiz. Gençlerimizin ve ailelerinin içi rahat olsun. Okullarımızı dezenfekte ederek, sınava hazır hale getirdik. Geleceğimizin teminatı gençlerimizin heyecanını paylaşıyor ve emeklerinin karşılığını almalarını temenni ediyorum. Sınava girecek tüm öğrencilerimize zihin açıklığı diliyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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