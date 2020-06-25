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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkanı Gültak, Millet Bahçesini muhtarlara anlattı

İHA

– Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, yapımı devam eden ve 29 Ekim'de açılması planlanan Millet Bahçesindeki çalışmaları muhatlarla birlikte gezerek, projeyle ilgili bilgi verdi.

Başkanı Gültak, Millet Bahçesini muhtarlara anlattı

– Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, yapımı devam eden ve 29 Ekim’de açılması planlanan Millet Bahçesindeki çalışmaları muhatlarla birlikte gezerek, projeyle ilgili bilgi verdi.
Mersin Millet Bahçesinde inşa çalışmaları aralıksız sürüyor. Başkan Gültak, Akdeniz ilçesine bağlı mahallelerin muhtarları ile birlikte bölgeyi gezerek, çalışmaları inceledi. Millet Bahçesinin yükseldiği bölgenin iki sokak ötesinde dünyaya geldiğini dile getiren Başkan Gültak, “Plaj Yolu denen sokak üzerinde bir evde doğdum. Buralar milletin olmalı, hiç kimsenin değil Mersinlilerin olmalı. Diğer kurumlara yerler bulunur. 5 yıllık hizmet döneminde en büyük projelerimizden bir tanesi de buydu. Onu da inşallah hayata geçirdik” dedi.

“Mersinlilerin dinlenip eğlenebilecekleri bir alan olacak”
Eski Tevfik Sırrı Gür Stadının olduğu alanda, proje hakkında muhtarlara açıklamalarda bulunan Gültak, “Projede ilk etap burası; 50 bin metrekareye sahip. 70 bin metrekare de aquaparkın orası olacak. Toplamda 120 bin metrekareye sahip. Kışla ile ilgili sıkıntı yok, orası da projeye dahil olacak. Ayrıca köprü yapılacak. Hedef, toplam 140 küsur dönüm bir millet bahçesi. Mersinliler için temiz hava alabilecekleri, dinlenip eğlenebilecekleri bir alan olacak. Bisiklet ve yürüyüş yolları, bahçeler, ağaçlandırma ve çim alanları ile oturma yerleri olacak. Kışlada da peyzaj çalışmaları yapılacak. Kışlada, Abdülhamit Han’dan kalma karakol da ayağa kaldırılacak. Karakolun içine de büyük ihtimalle İl Kültür Müdürlüğümüz taşınacak” diye konuştu.

“Cumhuriyet Bayramımızla birlikte Millet Bahçemizi de hizmete açacağız”
Başkan Gültak, sahil tarafından da plaj olacağını belirterek, “Burada soyunma alanları ve birçok donatı var. İnsanlarımız bu sahilden denize girebilecek. Çayınızı içip, yemeğinizi yiyebileceğiniz 3 bin metrekare sosyal tesis ve kapalı alanlar olacak. Denize nazır bir balık restoranı da düşünüyoruz. Bu konuda görüşmelerimiz olumlu geçti. Yeşilin bol olduğu, ailenizle rahatlıkla gezebileceğiniz, şehrin de temiz nefes alabileceği 140 dönüm civarında bir araziyi Mersin’e kazandırmış olduk. Oysa Mersin’de birçok insan, buraya AVM yapılacağını, sahile de otel kurulacağını iddia ediyordu. Tüm bu iddiaların önünü kestik. Yetiştiremezsiniz diyorlardı. Çok şükür yüklenici firmamızın aralıksız çalışmaları sayesinde 29 Ekim tarihinde, Cumhuriyet Bayramımızla birlikte Millet Bahçemizi de hizmete açacağız inşallah. Şehircilik adına, bu sahillerin tamamen Mersin’de yaşayan herkese ait olması gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Çay Mahallesinde de yepyeni bir yaşam alanı yükseliyor”
TOKİ tarafından Çay Mahallesinde başlayan yerinde kentsel dönüşüm projesi inşaatını da mahalle muhtarları ile birlikte gezeceğini kaydeden Gültak, şunları söyledi:
“Orada da çalışmalar hızla devam ediyor. İlk etabı 416 konut; ikinci etabıyla birlikte 684 daire yapılacak. Sadece Çay Mahallesinde oturan vatandaşlarımız bu konutlardan faydalanacak. Orası için de ‘proje başlamaz’ diyorlardı ama biz temeli attık. Yüklenici firmanın 600 işgünü süresi var fakat 450 işgününde bitireceğini söyledi. İnşallah 2021 sonu 2022 başı gibi Çay Mahallesinde çok güzel bir proje ortaya çıkacak. Zira orada yaşayan insanlarımız her şeyin en güzeline layık. Amacımız oradan başlayıp, kentimizin girişini daha da güzelleştirip bir düzene kavuşturmak.”

“Hükümet; sadece bir yılda Akdeniz’e yaklaşık 300 milyon TL yatırım sağladı”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Akdeniz ilçesine adeta bir büyükşehir gibi önem verdiğinin de altını çizen Gültak, “Hükümetimiz, sadece bir yıl içerisinde Millet Bahçesi ve Çay Mahallesi yerinde kentsel dönüşüm projeleri için tabi arazilerin bedelini hesaba katmadan söylüyorum, 250300 milyon TL arasında yapım maliyeti olan projeler gerçekleştirmektedir. Bu ve benzeri projelerin daha güzellerinin de devamı gelecektir” dedi.
Aynı çalışmalar kapsamında, bölgeden geçen derenin ıslah çalışmalarının da DSİ tarafından yapılacağı bilgisini paylaşan Gültak, açıklamanın ardından, muhtarlarla birlikte Mersin Millet Bahçesinin yükseleceği inşaat sahasını gezdi, yüklenici firma yetkililerinden de projenin ilerleyişi hakkında bilgi aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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