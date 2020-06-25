Partisinden istifa eden CHP'li meclis üyesi, AK Parti'ye geçti

<br>Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de bir ay önce Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP), istifa eden Akdeniz Belediyesi Meclis Üyesi Süleyman Kahraman, AK Parti´ye katıldı.<br>Akdeniz ilçesinde 31 Mart 2019'da yapılan seçimlerde CHP'den belediye meclis üyesi seçilen ancak bir ay önce partisinden istifa eden Süleyman Kahraman, 15 ay sonra AK Parti'ye geçti. Kahraman´ın geçişi için AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen törene Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak ile İl Başkanı Cesim Ercik de katıldı. Başkan Gültak´ın Akdeniz ilçesine yönelik hizmet ve çalışmalarından etkilendiğini ifade eden Kahraman, "Yaklaşık bir ay önce partimden istifa ettim. Başkan Gültak ile beraber Akdeniz´e hizmet etmeye karar verdim. Bu sıcak karşılamadan dolayı teşekkür ediyorum kendilerine. İnşallah hizmete devam edeceğiz" dedi. <br>'BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ'<br>Cesim Ercik, "Biz başka bir siyasi partiden meclis üyesi transfer etmiyoruz. Zaten bir ay önce istifa etti Süleyman bey ve bizim partimize geçmeye karar verdi" dedi.<br>Başkan Gültak ise, "Süleyman Kahraman, partimize geçme kararı aldıktan sonra Ankara ile görüşme yaptık. Ankara´nın onayını aldıktan sonra partimize katıldı. Akdeniz´de hep birlikte çalışacağız" diye konuştu. <br>DHA-Politika Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN<br>2020-06-25 16:39:43<br>
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