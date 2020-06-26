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Hasımları 13 yaşındaki çocuğu vurdu Olaydan sonra kaçan 4 şüpheli Adana'da yakalandı

İHA

Mersin'in Tarsus ilçesinde 13 yaşındaki çocuk, hasımları tarafından silahla vurularak yaralandı.

Hasımları 13 yaşındaki çocuğu vurdu Olaydan sonra kaçan 4 şüpheli Adana'da yakalandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde 13 yaşındaki çocuk, hasımları tarafından silahla vurularak yaralandı.
Alınan bilgiye göre, olay ilçeye bağlı Bahçe Mahallesi 0530 Sokakta meydana geldi. Daha önceden hasım oldukları iddia edilen P.K., İ.K., K.K. ve A.K. adlı şüpheliler 07 KU plakalı otomobil ile Adana’dan Tarsus’a geldiler. Hasım oldukları kişinin 13 yaşındaki çocuğu İ.K.'yi sokakta oynarken sağ topuğundan silahla yaralayan şahıslar, geldikleri araçla firar ettiler. Şüphelilerin yakalanması için polis çalışma başlatırken, eşkali belirlenen şüphelilerin Adana’nın Sarıçam ilçesinde oldukları tespit edildi.
Adana ve Tarsus polisi ortak yaptıkları operasyonda, silah kullandığı iddia edilen P.K. ile İ.K., K.K. ve A.K. adlı zanlıları gözaltına aldı.
4 şüphelinin Tarsus Emniyetindeki işlemleri devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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