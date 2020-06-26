İhtiyaç sahibi aileye Toroslar Belediyesi destek oldu

Mersin'de eşi öldükten sonra 8 çocuğu ile zor şartlarda yaşam mücadelesi veren kadına, Toroslar Belediyesi destek oldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Demirtaş Mahalle Muhtarı Abdulselam Aksu, babalarını kaybetmiş 8 çocuğun verdiği yaşam mücadelesine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Maddi sorunlar yaşayan ailenin sıkıntılarını dile getiren Aksu, ailenin yanında olunması adına destek istedi. Korona virüsle mücadele edilen bu zor dönemde ailenin sağlıksız ve yetersiz koşullarda yaşadığını öğrenen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz aileye sahip çıktı.

Demirtaş Mahallesi'nde yaşayan ve henüz 20 gün önce babalarını kaybetmiş, en büyüğü 14 yaşında 8 çocuklu ailenin oturduğu eve giden belediye görevlileri, ailesin, sağlıksız ve kötü koşullarda yaşadığını, çocukların yere serilen iki minder üzerinde hayatlarını sürdürdüğünü tespit etti.

Başkan Yılmaz'ın talimatıyla aileyle yakından ilgilenen belediye görevlileri, aileyi daha sonra Toroslar Sosyal Hizmet Merkezi ile ilgili kurumlara götürerek, yardım bağlanması konusunda iş ve işlemlerde yardımcı oldular. Eşini yakın bir zamanda kaybetmesi üzerine çocuklarının hem annesi hem de babası olan M.A., "Toroslar Belediye Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz, bizim sesimizi duydu ve sahip çıktı. Allah kendisinden razı olsun. Kendisine her zaman dua edeceğiz" dedi.

"Bu zor günleri dayanışmayla atlatacağız"

'İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın' anlayışıyla çalıştıklarını vurgulayan Başkan Yılmaz, "Demirtaş Mahalle Muhtarımız Abdulselam Aksu'nun ailenin mağduriyeti ile ilgili sosyal medyadaki çağrısına kulak verdik. Ertesi sabah ilk işimiz o ailemizi ziyaret etmek oldu. Ailenin kötü koşullarda yaşam mücadelesi verdiği ev yüreğimizi burktu. Özellikle korona virüs ile mücadele ettiğimiz bu günlerde, ailemizin bu şartlarda yaşamasına gönlümüz razı gelmedi. Belediye işi, vicdan işi. Bu zor günleri birlik ve beraberlik içerisinde dayanışmayla atlatacağımıza inancım tam" dedi.

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