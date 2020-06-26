Başkan Yılmaz, YKS'ye girecek öğrencilere başarı diledi

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, bu hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek tüm öğrencilere başarılar diledi.

2728 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) sınavında ter dökecek öğrencilerin emeklerinin karşılığını almalarını temenni eden Yılmaz, "İnanıyorum ki, özveriyle çalışan tüm gençlerimiz, bu sınavın üstesinden başarıyla gelecek" dedi.

YKS'nin, öğrencilerin gelecekleri açısından önemli bir basamak olduğunu belirten Yılmaz, "Öğrencilerimiz, pandemi nedeniyle eğitimlerinden uzak kaldılar. Bu zor süreçte azim ve büyük bir özveriyle sınavlarına hazırlandılar. Tek isteğimiz uzmanların tavsiyelerine kulak vermeleri, sınav esnasında kaygı ve heyecana kapılmamalarıdır. Kıymetli gençlerimizin sınav heyecanını paylaşıyor, tüm öğrencilerimize sınavda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, öğrencilerden ve velilerden kontrollü sosyal hayat süreci nedeniyle alınan sınav önlemlerini dikkatle uygulamalarını, tüm vatandaşların da sınav saatlerinde gürültü yapmayarak duyarlı olmalarını istedi.

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