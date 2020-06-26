Traktörün altında kalarak öldü

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Mersin’in Tarsus ilçesinde traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Hacıbozan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Yasin Uyar (54) adlı kişi traktörüyle narenciye bahçesine gitti. Yasin Uyar, akşam eve gelmeyince eşi M.U. ve kızı Ş.U. aramaya başladı. Sabah saatlerinde narenciye tarlasına giden aile, Uyar’ı devrilmiş traktör altında gördü. 112 Acil Servisi ve jandarmayı arayan aile, Yasin Uyar’ın cansız bedenini görünce ağıtlar yaktılar.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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