Husumetli oldukları kişiyi bulamayınca 13 yaşındaki oğlunu vurdular

<br>Okan ÇALIŞKAN/TARSUS(Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde, sokakta oynayan 13 yaşındaki İ.K., babasının husumetli olduğu 4 kişi, tarafından tabancayla ayağından vuruldu.<br>Yaralanan çocuk tedaviye alınırken, saldırganlar kaçtıkları Adana'nın Sarıçam ilçesinde yakalandı.<br>Olay, bugün, Bahçe Mahallesi 0530 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre P.K., İ.K., K.K. ve A.K., Adana'dan otomobille, husumetli oldukları adı açıklanmayan baba ile hesaplaşmak için geldi. Babayı bulamayan 4 şüpheli, sokakta oynayan oğlu İ.K.'yi tabancayla sağ ayağından vurdu.<br>4 şüpheli geldikleri otomobille kaçtı. Küçük çocuk, hastanede tedaviye alınırken, polis ekipleri, şüphelilerin peşine düştü.<br>Adana'nın Sarıçam ilçesinde saklandıkları tespit edilen şüpheliler, Tarsus ve Adana Polisi'nin ortak çalışmasıyla yakalanarak, gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN<br>2020-06-26 16:30:38<br>
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