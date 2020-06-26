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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin'de belediye otobüsleri YKS'ye girecek öğrenci ve velilerine ücretsiz

İHA

Mersin'de hafta sonu yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılacak olan öğrenciler ve velileri ile sınav görevlilerinin belediye otobüslerince ücretsiz taşınacağı bildirildi.

Mersin'de belediye otobüsleri YKS'ye girecek öğrenci ve velilerine ücretsiz

Mersin'de hafta sonu yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılacak olan öğrenciler ve velileri ile sınav görevlilerinin belediye otobüslerince ücretsiz taşınacağı bildirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, hafta sonu yapılacak YKS öncesi sınava girecek öğrenciler için sağlıklı bir ortam oluşturmak adına tüm hazırlıklar tamamlandı. Ulaşım, Zabıta, Çevre Koruma ve Kontrol, Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlıkları tarafından sınava saatler kala hızlandırılan çalışmalar sayesinde öğrencilerin başarılı bir sınav geçirmeleri sağlanacak.
Belediye otobüsleri sınava girecek öğrenciler, veliler ve sınav görevlilerine ücretsiz
Ulaşım Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren toplu taşıma araçları, 2728 Haziran’da sınav giriş belgesini gösteren tüm öğrenciler, öğrenci velileri ve sınav görevlilerine ücretsiz olacak. Ayrıca, herhangi bir yoğunluk yaşanmaması için il merkezinde 175 otobüs hizmet verecek. Vipol Üniversite Caddesi Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü güzergahında da 3 adet ücretsiz ring otobüsü ile ulaşım sağlanacak.
Zabıta ekipleri, öğrencileri sınava yetiştirecek
Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, şehir merkezindeki ana caddelerde ring hizmeti sunacak. Ekipler, sınava geciken öğrencileri zabıta araçlarıyla sınava girecekleri okullara ulaştıracak. Öğrenciler, sınava yetişemeyeceklerini düşündüklerinde gördükleri zabıta ekipleri ile iletişime geçerek, bu hizmeti alabilecek.
Engelli öğrencilerin transferi sağlanacak
Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, hafta sonu yapılacak sınava girecek olan engelli öğrencilerin de transferini sağlayacak. Ekipler, gelen talepler doğrultusunda, Engelli Birey Transfer ve Servis Hizmeti ile engelli öğrencileri sınav yerlerine ulaştıracak.
Sınav için gürültü etkenleri en aza indirildi
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, öğrencilerin motivasyonlarını etkileyecek gürültü ortamının engellenmesi amacıyla kent genelinde gerçekleştirdiği rutin temizlik çalışmalarını hafta içi tamamladı. Temizlik ve ilaçlama ekipleri, oluşabilecek her ihtimale karşı hazır bekleyecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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