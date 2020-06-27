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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin’de YKS’de veliler sosyal mesafe kurallarını hiçe saydı

İHA

– Mersin'de, öğrencilerin geleceğini etkileyecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başladı. Sınava giren öğrencilere, okul girişlerinde dezenfektan sıkılırken, binaya maskesiz öğrenci de alınmadı. Tevfik Sırrı Gür Lisesinde sınava giren öğrencilerin sosyal mesafeye uyarak sıraya girmelerine karşın, veliler sosyal mesafe kurallarını hiçe saydı.

Mersin’de YKS’de veliler sosyal mesafe kurallarını hiçe saydı

– Mersin’de, öğrencilerin geleceğini etkileyecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başladı. Sınava giren öğrencilere, okul girişlerinde dezenfektan sıkılırken, binaya maskesiz öğrenci de alınmadı. Tevfik Sırrı Gür Lisesinde sınava giren öğrencilerin sosyal mesafeye uyarak sıraya girmelerine karşın, veliler sosyal mesafe kurallarını hiçe saydı.
Türkiye genelinde gerçekleştirilen YKS heyecanı Mersin’de başladı. İl genelinde, 25 bin 89 öğrencinin 12’nci sınıftan mezun olduğu Mersin’de sınav yapılan okullarda, öğrenciler korona virüs önlemleri çerçevesinde sınava alındı. Birçok öğrenci, sınava gireceği okula velisiyle birlikte gelirken, okul girişlerinde oluşturulan masalarda maske ve dezenfektanlar hazır bulunduruldu. Polis ekipleri görevli öğretmenlerin gözetiminde okula giren öğrencilere dezenfektan sıkıldı. Maskesi olmayan öğrencilere de maske verildi.
Sınava Mersin merkez Akdeniz ilçesi Tevfik Sırrı Gür Lisesinde giren öğrenciler, okul bahçesinde sosyal mesafe kurallarına uyarak sıraya girerken, çocuklarını getiren velilerin ise mesafe gözetmemeleri dikkat çekti. Okul girişi önüne yığılan veliler, adeta dirsek temasıyla çocuklarını bekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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