Atgirmez Mahallesi'nin kanalizasyon sorunu çözülüyor Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 3 milyon lira bedelli kanalizasyon ve paket arıtma projesi için ilk kazmanın 4 Temmuz'da vurulacağını açıkladı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tarsus’un kırsal mahallelerinden GünyurduAtgirmez Mahallesi’nin çeyrek asırdan fazla süredir devam eden kanalizasyon, yol ve yağmursuyu sorununu çözmek için düğmeye bastı. Mahallede vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Seçer, hem kanalizasyon hem yol sorununun bu yıl bitmeden ortadan kalkacağını söyledi.

Seçer, sorunları yerinde görmek ve devam eden projeleri denetlemek için başlattığı ilçe gezilerini Tarsus’ta sürdürdü. Seçer’in Tarsus’taki ilk durağı Yenice Mahallesi oldu. Görevde olduğu 1 yıllık süre içinde Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde mali ve idari disiplini sağladıklarını kaydeden Seçer, "Mersin, zor bir kent ama aynı zamanda kolay bir kent. Çünkü Mersin, güçlü bir kent, üreten bir kent, geliri iyi olan bir kent. Ama buna rağmen sorunları çok olan bir kent. Yukarıdakiler, aşağıdakiler. Asgari ücretle çalışanlar, yılda milyon dolarlar kazanan çok büyük firmalar, işadamları. Burası Mersin. Burası dünya kenti. Burada her şey var. Şunu net olarak söyleyebilirim. Mersin, Türkiye’nin değil dünyanın yıldızı parlayan şehirleri arasında olacak. Bunu yakın tarihteki gelişmeler bize gösterecek. Biz de bu gelişmelere ayak uyduracak vizyonla belediyemizi yönetmeye çalışıyoruz. Biz bu gelişmelere ayak uyduracak mesaiyle, çalışkanlıkla, azimle, projelerle kentimizi yönetmeye çalışıyoruz ve başarılı olacağız. Hiçbir endişemiz yok. Adaptasyon ve pandemi sürecinin oluşturduğu etkilerden arındırılmış olarak Belediyemiz 1 Haziran itibariyle start verdi. Artık geçmiş geçmişte kaldı. Herhangi bir bahanenin arkasına sığınmadan, seçim öncesi Mersin halkına hangi konuda söz verdiysek, hangi yatırımları, projeleri gerçekleştireceğimizi onlara bir vaat olarak verdiysek, artık bunları gerçekleştirme zamanı" diye konuştu.

1 Haziran’dan sonra belediye başkanı olarak her yere gitmeye başladığını anlatan Seçer, sorunları yerinde görmenin, vatandaşlarla beraber çözmenin belediyeciliğin esası olduğunu vurguladı. Seçer, Yenice’de tespit ettikleri sorunlar ve yatırım programına alınan çalışmalar olduğunu ifade ederek, Yenice’nin altyapı ve kanalizasyon sorununu çözmek için 2022’de başlayıp 2023’te bitecek çalışmalar planlandığını söyledi. Bu yatırımların 22 milyon lira değerinde olacağını kaydeden Seçer, Atgirmez Mahallesi’nde yapılacak 3 milyon liralık proje de dikkate alındığında, Yenice bölgesinde altyapıya 25 milyon lira harcanacağını ve sıkıntıların giderileceğini ifade etti.

Şu anda atıl durumda olan Yaşar Bayboğan Kültür Merkezi’ni hem kreş hem kadınlar için meslek edindirme kursu olarak düşündüklerini söyleyen Seçer, şu an ortaokulda olan ve önümüzdeki yıl liselere geçiş sınavına girecek olan öğrencilere de müjde verdi. Seçer, “Türkiye’de ilk, Mersin’de ilk, Yenice’de Kasım ayında açacağız, liseye geçecek, ortaokulda okuyan öğrencilerimiz kırsaldan gelsinler, bizim çağdaş, yönü ileriye dönük, aklı, fikri ilimde olan, düsturunu, ülküsünü Atatürk’ten almış öğretmenlerimizle LGS’ye hazırlansınlar. İlk kursu burada, Yenice’de başlatıyoruz. Eğitime ayırdığımız pay her geçen yıl artacak. Bu ülkeyi eğitim kurtaracak. Daha çok kırsala yatırım yapıyoruz. Eğitimde fırsat eşitliği oluşturmak için, kırsalda yaşayan çocuklarımızın da görece olarak geliri iyi olan ailelerin çocuklarıyla aynı eşit koşullarda okuyabilmeleri için, eğitim almaları için, Belediyemiz elini uzatıyor ve uzatmaya da devam edecek” dedi.



“10 bin eleman var ama eleman eksikliği sorunumuz var”

Yenice’deki Sıdkı Baba, Atatürk, Çiçekli ve Uğur Mumcu caddelerinin düzenleme işini yatırım programına aldıklarını vurgulayan Seçer, “Sıdkı Baba Caddesi’ni 2020 yılında yapacağız. Diğerlerini 2021 yılında tamamlayacağız. Yol yapım, bakım ve onarım dairesinde yeni bir sayfa açtık. 10 bin elaman çalışıyor. Önüne gelen alınmış. Çok büyük sıkıntı çekiyoruz. Eleman fazlalığımız var, ama eleman eksiğimiz var. Bu da yaman çelişki. Çünkü çalışacak adam yok. Usta yok. Eli anahtar tutan yok. Bunları düzeltiyoruz. Bunların da sancılarını yaşıyoruz. Meclis’teki tartışmaları görüyorsunuz ama bunları düzeltiyoruz" şeklinde konuştu.

Seçer, Yenice’deki halk buluşmasının ardından Günyurdu Mahallesi’ne geçerek, vatandaşlarla çay içip sohbet etti. Seçer, daha sonra, yaklaşık 30 yıl önce tarım emekçileri tarafından kurulan, o günden bu yana hizmet alamayan, başta kanalizasyon olmak üzere birçok sorun yaşayan Atgirmez Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Pandemi sürecinde yapılan sosyal yardımlardan Atgirmez Mahallesi’ndeki vatandaşların da faydalandığını belirten Seçer, “Yaşlı, engelli ya da kronik rahatsızlığı olan yurttaşlarımıza evlere kadar 500 bin kişilik yemek gönderdik. Sosyal devlet, sosyal belediyecilik, vatandaşına sahip çıkmak bu. Sadece yol yapmak, bina yapmak değil. Belediyecilik garibin sesini duymak, yoksulun ihtiyacını gidermek, çaresizin çaresi olmak, kimsesizin kimsesi olmak. Belediyecilik bu. Biz onu da yapıyoruz. Ama eğer bir bölgemiz kanalizasyon sorunu yaşıyorsa, yol sorunu yaşıyorsa, en temel hakkı temiz içmesuyu sorunu yaşıyorsa, biz o yatırımları da yapmak zorundayız" ifadelerini kullandı.



"Kanalizasyon sistemi bu yıl içinde tamamlanacak"

Atgirmez Mahallesi sakinlerine, kanalizasyon sorununun çözüleceği müjdesini de veren Seçer, "Sizin bir kanalizasyon sorununuz var. Şu anda yüklenici firma bizimle tüm anlaşmalarını yaptı. Ayın 4’ünde çalışmalar başlıyor. Kanalizasyon miktarı yaklaşık 6 kilometre civarında. Bir de paket arıtma yapacağız. Nüfusunuz 4 bin. Bizim planladığımız bunun çok üzerinde bir kapasiteye sahip. Bizim yapacağımız işler günü kurtarma adına yapılmıyor. Gerçekten kalıcı olsun, gerçekten ihtiyaca cevap versin. Altyapıyı yaptık, yolu yaptık, bir sene sonra çökmesin. Kanalizasyon patlamasın. Bugüne kadar yapılanları görüyorum. İyi yapanların eline sağlık. Aldığı para helali hoş olsun. Ama birileri halkın parasını israf etmişse, yanlış iş yapmışsa ben aldığı para helal olsun diyemiyorum. ‘Harcayacağımız her kuruşun karşılığını alıyor muyuz, almıyor muyuz?’ diye gözetlememiz lazım. Bunu da sizin adınıza yapacağız. Burada dört başı mamur, gayet güzel bir kanalizasyon sistemimiz olacak. Kanalizasyonu döşedikten sonra yollarınızı da yapacağız. Yağmursularını DSİ drenajlarına bağlayacağız. Atgirmez’in içinde 1300 metrelik yol çalışmamız olacak. Günyurdu ile Atgirmez arasındaki yol bozuk. O da yaklaşık 4 kilometrelik bir yol. Sathi kaplama yapacağız. Bu yıl içinde tamamlayacağız. Kanalizasyon sistemi de bu yıl içinde tamamlanacak" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.