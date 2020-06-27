Erdemli Belediyesinden çocuklara ‘oyun terapisi’ desteği

– Mersin’in Erdemli Belediyesi, kontrollü normalleşme sürecinde çocuklara, 'oyun terapisi' desteği sunuyor. 2,512 yaş arası çocuklara, pandemi kurallarına uygun olarak hazırlanan oyun odasında, bilimsel yeterliliği kanıtlanmış ‘oyun terapisi’ ile çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimine katkı sağlanıyor.

Erdemli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çocukların gelişimine katkı sunmak için ‘oyun terapisi’ odası hazırlandı. Bu çalışmayla yeni korona virüs (Covid19) salgını döneminde, kontrollü sosyal hayat kuralları çerçevesinde, çocukların gelişimine ‘oyun terapisi’ ile katkı sunmak amaçlanıyor.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, oyun odasında miniklerle bir araya gelerek, beraber oyun oynadı. Başkan Tollu, burada yaptığı açıklama, sosyal belediyecilik anlayışıyla çocukların ruhsal gelişimlerini desteklemek için çalışmalar yaptıklarını söyledi. Dünyadaki yenilikleri yakından takip ettiklerinin altını çizen Tollu, çağın getirdiği en yeni yöntemleri projelerinde kullandıklarını vurguladı. Başkan Tollu, “Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın ruh ve beden sağlığı bizim için çok çok önemli. Çocuklarımızın hoşça zaman geçirebilmeleri, bu zamanı hem öğrenerek hem de eğlenerek geçirebilmeleri adına, yine belediyemiz birimlerinde açtığımız merkezlerde en iyi şekilde onları yarınlara hazırlıyoruz. Gördüğünüz gibi burada çocuklarımız, el becerilerini ve zihin güçlerini de geliştiriyor. Uzmanlarımız eşliğinde çocuklarımızı, gençlerimizi yarınlara ve geleceğe en güzel şekilde hazırlamanın gayreti içerisindeyiz” dedi.



“Oyun terapisi ile çocukların gelişimine katkı sunuyoruz”

Oyun terapisi ile çocukların gelişimine katkı sunduklarını ifade eden Erdemli Belediyesi Oyun Terapisti Meryem Anlaş ise “Erdemli Belediyesi Kadın Danışma Merkezi olarak kadın ve ailelere psikolojik destek hizmetimize pandemi süresi öncesi hazırlıklarını tamamladığımız ‘oyun terapisi’ odamızı eklemiştik. Pandemi süresince gerekli önlemleri almak maksadıyla durduğumuz çalışmamıza, kontrollü sosyal hayat kapsamında gerekli önlemleri alarak çocuklarımızla birlikte çalışıyoruz” diye konuştu.

Oyun terapisi ile 2,512 yaş arasında çocuklara destek sunduklarını belirten Anlaş, “Oyun terapisi. 2,512 yaş arası çocuklarımıza uyguladığımız bir psikolojik destek. Oyun terapisi, psikolojik anlamda sorun yaşayan ve davranış bozuklukları yaşayan çocuklarımızın, kendilerini ifade etmede ve sorunlarını çözmede oyunun iyileştirici gücünden yararlanarak, çocuklarımızın ruhsal gelişimini desteklemeyi amaçlıyor” ifadelerini kullandı.

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