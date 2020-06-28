Tarsus’ta lokantaya silahlı saldırı

Mersin’in Tarsus ilçesinde lokantada oturan müşterilere silahlı saldırı yapıldı, 4 kişi yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Kızılmurat Mahallesi 2707 sokak üzerinde bulunan lokantada meydana geldi. Alınan bilgiye göre, lokanta çorba içen İ.Ö.A. (33), H.K. (46), H.K. (22) ve O.D. (32) adlı arkadaşlara yoldan geçen 33 PRG plakalı otomobilden silahla ateş açıldı. İ.Ö.A. H.K. ve H.K. çeşitli yerlerinden silahla yara alırken, O.D. ise yere düşme neticesinden yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servisi tarafından hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelinin olmadığı öğrenilirken, olay failleri yakalanması için çalışma devam ediyor.

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