Mersin'de engellilere akülü sandalye desteği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin'de engellilere akülü sandalye desteği

İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, özel bir firma ile ortaklaşa yürüttüğü çalışma kapsamında temin edilen akülü elektrikli sandalyeler, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Mersin'de engellilere akülü sandalye desteği

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, özel bir firma ile ortaklaşa yürüttüğü çalışma kapsamında temin edilen akülü elektrikli sandalyeler, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mersin'de özel bir firma ile 6 yıldır sürdürülen ortak çalışma kapsamında bu yıl da 50 engelli vatandaşa akülü tekerlekli sandalye desteği verildi. Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, Belediye Başkanı Vahap Seçer’in katıldığı dağıtım töreninde, 20 vatandaşın akülü tekerlekli sandalyesi Kongre ve Sergi Sarayı’nda teslim edilmişti. Kalan 30 elektrikli sandalye ise belediye ekiplerince ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldı. 'Engel mi mesafeler?' yazılı transfer aracıyla merkez ilçelerin yanı sıra Anamur, Silifke, Erdemli ilçeleri ve Mezitli’nin Tepeköy yaylasına kadar giden ekipler, uzağı yakın ederek, vatandaşları mutlu etti.
Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın kapısına kadar akülü sandalyesi teslim edilen vatandaşlardan biri de Davut Afacan oldu. Belediyenin hizmetlerine ulaşmada sıkıntı yaşamadığını, daha önce de belediyeden tekerlekli sandalye yardımı aldığını belirten Afacan, Büyükşehir Belediyesinin kapısının her zaman kendisine açık olduğunu vurguladı. Afacan, “Akülü sandalyemiz geldi. Bize yardım elini uzatıyorlar. Allah razı olsun. Dört dörtlük, yürekli bir başkanımız var. Memleketimizin kalkınması için elinden geleni yapan güzel bir insan. Memleket çocuğumuz, fakirin fukaranın yanında olan bir insan. Her zaman yanındayız” dedi.
Kilometreler aşılıp, Rafet Amca’nın da akülü sandalyesi teslim edildi
Merkeze 55 kilometre uzaklıkta yer alan Mezitli ilçesine bağlı Tepeköy Mahallesi’nde yaşamını sürdüren ve 11 yaşında üzerine kaya düşmesi sonucu bir bacağını ve bir kolunu kaybeden Rafet Çevik’e de akülü tekerlekli sandalyesi teslim edildi. Akülü sandalyesinin kapısına kadar getirilmesinden büyük mutluluk duyan Çevik, “Dokuz sene önce açık ameliyat oldum. Hayatım boyunca çalıştım ama dokuz senedir hiçbir şey yapamıyorum. Evden bir yere gitmiyorum, eşim bana bakıyor. Allah kimseye kaza bela vermesin. Bana kendileri ulaştılar. Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.
“Engelli bireylerimizi geri çevirmiyoruz”
Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Engelliler Şube Müdürü Ayşe Ak, şartları sağlamayan engelli bireylerin de yıl içerisinde başvurularını alarak, belediyeye bağışlanan akülü sandalye yardımları kapsamında destek sağlandığını dile getirdi. Covid19 nedeniyle teslim törenine temsili olarak belli bir sayıda engelli vatandaşın davet edildiğini ifade eden Ak, “Gelemeyecek durumda olan, kronik rahatsızlığı olan engelli bireylerimizin de adreslerine teslim ettik” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

'Dijital liderler Mersin'de projesi, kendi geleceğe hazırlıyor
YEREL HABERLER 'Dijital liderler Mersin'de projesi, kendi geleceğe ...
Otomobilin çarptığı genç kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı genç kadın hayatını kaybetti
Toroslar Belediyesi asfalt çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Toroslar Belediyesi asfalt çalışmalarını sürdürüyor
Tarsus’ta lokantaya silahlı saldırı
YEREL HABERLER Tarsus’ta lokantaya silahlı saldırı
Azize Aya Tekla ören yeri için umut turizmde
YEREL HABERLER Azize Aya Tekla ören yeri için umut turizmde
Fotoğraf tutkunu kadın kanyonda suda boğuldu
YEREL HABERLER Fotoğraf tutkunu kadın kanyonda suda boğuldu
Mersin’deki Dev Türk Bayrağı ilgisizlikten soldu
YEREL HABERLER Mersin’deki Dev Türk Bayrağı ilgisizlikten soldu
Belediye Başkanı, koronavirüsü yendi (2)
YEREL HABERLER Belediye Başkanı, koronavirüsü yendi (2)
Erdemli Belediyesinden çocuklara ‘oyun terapisi’ desteği
YEREL HABERLER Erdemli Belediyesinden çocuklara ‘oyun terapisi’ ...
Belediye Başkanı, koronavirüsü yendi
YEREL HABERLER Belediye Başkanı, koronavirüsü yendi
Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan, korona virüsü yendi
YEREL HABERLER Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan, korona virüsü yendi
Yangınla mücadele eğitimi alan gönüllülere sertifikaları verildi
YEREL HABERLER Yangınla mücadele eğitimi alan gönüllülere ...
Mezitli'de iyilik hareketi 15 çocuğun ücretsiz sünnet olmasını sağladı
YEREL HABERLER Mezitli'de iyilik hareketi 15 çocuğun ücretsiz sünnet ...
Zafer Çarşısındaki dükkanlar, esnafın talebiyle dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Zafer Çarşısındaki dükkanlar, esnafın talebiyle ...
Atgirmez Mahallesi'nin kanalizasyon sorunu çözülüyor Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 3 milyon lira bedelli kanalizasyon ve paket arıtma projesi için ilk kazmanın 4 Temmuz'da vurulacağını açıkladı
YEREL HABERLER Atgirmez Mahallesi'nin kanalizasyon sorunu ...
Rusya’da dört yeni nükleer güç ünitesi inşa edilecek NGS inşaatları 15 bin yeni iş imkanı sunacak
YEREL HABERLER Rusya’da dört yeni nükleer güç ünitesi inşa ...
Domuzun saldırısına uğrayan köpeğe estetik ameliyat
YEREL HABERLER Domuzun saldırısına uğrayan köpeğe estetik ameliyat
Mersin’de YKS’de veliler sosyal mesafe kurallarını hiçe saydı
YEREL HABERLER Mersin’de YKS’de veliler sosyal mesafe kurallarını ...
Futbol oynamaya geldiler, korona virüsle yıkıldılar Türkiye’ye futbol oynamaya gelen Nijeryalılar, alt liglerin kapalı olmasından dolayı kulüpte yatıp kalkıyor Sahanın bakım ve onarımını yapan futbolcular Türkiye’de mutlu
YEREL HABERLER Futbol oynamaya geldiler, korona virüsle ...
Emlakçılardan çağrı: Tarihi fırsatı kaçırmayalım
YEREL HABERLER Emlakçılardan çağrı: Tarihi fırsatı kaçırmayalım
Doğum hediyesi 1 kovanla arıcılığa başladı, kovan sayısını 50 çıkardı
YEREL HABERLER Doğum hediyesi 1 kovanla arıcılığa başladı, kovan ...
Başkan Seçer, sınav öncesinde engelli gence moral verdi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Gençler için elimizden geleni değil, gereğini yapacağız"
YEREL HABERLER Başkan Seçer, sınav öncesinde engelli gence moral ...
Mersin'de belediye otobüsleri YKS'ye girecek öğrenci ve velilerine ücretsiz
YEREL HABERLER Mersin'de belediye otobüsleri YKS'ye girecek öğrenci ...
Husumetli oldukları kişiyi bulamayınca 13 yaşındaki oğlunu vurdular
YEREL HABERLER Husumetli oldukları kişiyi bulamayınca 13 yaşındaki ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X