Mersin'de lokantaya silahlı saldırı: 4 yaralı

<br>Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde lokantada oturan 4 kişi yoldan geçen otomobilden açılan ateş sonucu yaralandı. <br>Olay, ilçeye bağlı Kızılmurat Mahallesi 2707 Sokak üzerinde bulunan bir lokantada meydana geldi. Lokanta çorba içen İ.Ö.A. (33), H.K. (46), H.K. (22) ve O.D.'ye (32), yoldan geçen bir otomobilden tabancayla ateş açıldı. İ.Ö.A. H.K. ve H.K. çeşitli yerlerinden silahla yara alırken, O.D. ise yere düşme neticesinde yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN<br>2020-06-28 12:17:19<br>

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