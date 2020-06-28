Sabah sporunda buldukları baykuşları hayvanat bahçesine teslim ettiler

'Güzel bir gün olsun'

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Mersin’in Tarsus ilçesinde sabah sporu yapanlar buldukları baykuşu hayvan parkına teslim etti.

Tarsus Atatürk Parkında sabah sporu yapan Şahin Mahallesi Muhtarı Hüseyin Aydın ile arkadaşları parkın köşesinde yerde baykuş yavrusunu gördüler.

3 yavruya alan Muhtar Aydın ve arkadaşları arabalarına binip 6 kilometre uzaklıkta bulunan Tarsus Hayvan Parkına geldiler. Burada yavru baykuşları Veterinere teslim eden Aydın, baykuşların park kalmaları halinde başka hayvanlara yem olabileceğini söyledi.

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