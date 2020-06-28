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Mersin'de koronavirüs gölgesinde günübirlik yat turu

DHA

Atike CEYLAN KAÇAR/SİLİFKE(Mersin), (DHA) MERSİN'in Silifke ilçesinde normalleşme süreciyle başlayan günübirlik yat turlarına hafta sonu vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Koronavirüs tedbirlerinin uygulandığı yatlarla denize açılanlar Akdeniz'in koylarını keşfedip mavi sularda kulaç attı. Silifke ilçesindeki yat turlarına katılmak isteyenler Taşucu Mahallesi'ne akın etti. Burada yatlara binen vatandaşların önce ateşleri ölçüldü, maskesi olmayanlara ise maske verildi. Ardından yatlara binenler buradan hareket ederek, Tisan, Dana adası ve koyu, Boğsak adası ve koyu, Eğribük koylarını gezerek,...

Mersin'de koronavirüs gölgesinde günübirlik yat turu

<br>Atike CEYLAN KAÇAR/SİLİFKE(Mersin), (DHA) MERSİN'in Silifke ilçesinde normalleşme süreciyle başlayan günübirlik yat turlarına hafta sonu vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Koronavirüs tedbirlerinin uygulandığı yatlarla denize açılanlar Akdeniz'in koylarını keşfedip mavi sularda kulaç attı.<br>Silifke ilçesindeki yat turlarına katılmak isteyenler Taşucu Mahallesi'ne akın etti. Burada yatlara binen vatandaşların önce ateşleri ölçüldü, maskesi olmayanlara ise maske verildi. Ardından yatlara binenler buradan hareket ederek, Tisan, Dana adası ve koyu, Boğsak adası ve koyu, Eğribük koylarını gezerek, güneşlenip, Akdeniz'in mavi sularında serinlemenin keyfini çıkartı. Taşucu Yat Kooperatifi Başkanı Ali Küçük, bu yıl pandemi nedeni ile yatların yüzde 50 kapasite ile çalıştığını belirterek, "Taşucu yat turları hemen dibimizde bulanan Tisan koyu, Dana adası, Boğsak koyu, Boğsak adası, Barbaros koyu, Güvercin Adası, Eğribük koyu nedeni ile tercih ediliyor. Her türlü hava şartlarında turlar yapabilmekteyiz" dedi.  <br>Günübirlik düzenlenen yat turlarıyla bir günde 8 saatlik gezi ve animasyonlarla serin suların tadını çıkartan vatandaşlar, gün kararmadan ise geri dönüyor.<br>DHA-Genel Türkiye-Mersin / Silifke Atike CEYLAN KAÇAR<br>2020-06-28 15:31:16<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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